El Parlamento votará este miércoles los nombramientos de PSOE y CC para cubrir las vacantes del consejo rector de la RTVC

El Parlamento de Canarias celebrará el próximo miércoles un pleno extraordinario para votar los nombramientos de las vacantes del consejo rector de la Televisión Canaria.

La Cámara regional celebrará esta sesión tras el pleno ordinario. Una decisión que forzaron los Grupos Nacionalista, Socialista y Mixto (ASG) el pasado jueves tras registrar una solicitud fuera de calendario para votar la propuesta de la que fuera jefa de prensa de José Carlos Mauricio en su etapa como consejero regional de Hacienda, Marta Cantero, y la periodista Carmen Zamora como nuevas consejeras del Consejo Rector de RadioTelevisión Canaria.

Tanto Cantero como Zamora, propuestas por PSOE y CC respectivamente, cuentan ya con el aval de la comisión de control del ente.

Sin embargo, el rechazo del PP, NC y Podemos hace que el nombramiento de las dos aspirantes al consejo rector pactadas por CC y PSOE (si no cambian en los próximos meses sus posturas, no tenga lugar) no se produzca como mínimo hasta el mes de enero del próximo año - mes inhábil que tendrá que ser habilitado para celebrar sesiones - por lo que solo podrán estar en su cargo un par de meses ya que los dos puestos vacantes concluyen su mandato de tres años en abril de 2018.

El pleno del Parlamento es además el encargado de validar a las dos candidatas y para que esto ocurra es necesario tener el respaldo de 40 de los 60 parlamentarios en la primera o segunda votación. Los diputados de CC, PSOE y ASG solamente suman 36 diputados.