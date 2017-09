Pedro Quevedo avisa a Montoro de que no descarta enmendar a la totalidad los Presupuestos Generales de 2018

El diputado de Nueva Canarias (NC) Pedro Quevedo ha avisado este miércoles a Cristóbal Montoro de que su formación analizará presentar una enmienda a la totalidad de los Presupuestos de 2018, como hizo en 2017, en su primera reunión con el ministro de Hacienda y Función Pública para hablar de los próximos PGE.



En declaraciones a los medios de comunicación del Congreso, Quevedo ha reiterado que desde el punto de vista ideológico NC no está cerca del PP, y ha señalado que quizás "la mejor manera de expresarlo es a través de una enmienda a la totalidad", que deberá ser discutida por la Ejecutiva del partido canario.



Además ha insistido en que el apoyo de NC a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 no es un acuerdo de legislatura y se abre un escenario nuevo de negociación.



Ha señalado que los presupuestos de 2018 entrarán en fecha en el Congreso porque el ministro le ha garantizado que serán aprobados el 22 de septiembre por el Consejo de Ministros, al tiempo que ha afirmado que su formación seguirá defendiendo los intereses de las islas.



En este sentido, ha declarado a Efe que hay dos temas que volverán a estar sobre la mesa: la conectividad de Canarias con el resto de la península y la necesidad de abordar una reforma del sistema electoral canario.



"Estos asuntos son la evolución de los acuerdos de 2017", ha señalado.



Quevedo ha insistido en que en la reunión de hoy no ha habido "papeles encima de la mesa" sino que sólo se ha hablado de cuestiones generales, aunque le ha traslado la intención de Nueva Canarias de negociar con el Gobierno su apoyo durante el proceso del trámite de enmiendas parciales, una vez se haya superado el debate de totalidad en el pleno del Congreso.



El diputado canario ha recordado que en los Presupuestos de 2017 Nueva Canarias presentó enmienda a la totalidad y votó a favor de todas las presentadas, pero que la "endiablada" aritmética parlamentaria hizo que se produjera un empate y que a la tercera votación decayesen todas las enmiendas presentadas y los presupuestos siguieran su trámite.



"Tendremos que ir probablemente al trámite de enmiendas. Sería lo más sensato, aunque habría que discutirlo en la Ejecutiva canaria", ha asegurado, tras indicar que avanzar algo es todavía precipitado.



No obstante, Quevedo ha advertido, en declaraciones a Efe, de que algunos partidos podrían cambiar de posición frente a los presupuestos, en referencia al PNV y a su aviso de que la relación presupuestaria con el Gobierno puede variar dependiendo de su actuación frente al referéndum de Cataluña.



En este sentido, el diputado canario ha indicado que se trata de dos cuestiones relevantes distintas y ha dicho que Nueva Canarias no plantea que se pare el proceso de presupuestos porque es muy importante consolidar asuntos para Canarias.



"La cuestión catalana necesita de altura de miras, mimbres políticos potentes y no puede vincularse a la cuestión presupuestaria porque esto significaría que duplicamos la confusión", ha señalado.



Asimismo, Quevedo ve margen para que el Gobierno presente un presupuesto más expansivo para 2018, sobre todo en lo que se refiere a los salarios.



El ministro de Hacienda también se ha entrevistado hoy con la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, para tratar la proposición de Ley de reforma del Régimen Económico Fiscal Canario que todavía está en trámite de enmiendas en el Congreso y debe entrar en vigor el 1 de enero.



En relación a los Presupuestos de 2018 Oramas ha dicho que el "marco es bueno" y que las conversaciones con el Ejecutivo "avanzan" y habrá reuniones técnicas.



"El Gobierno ha estado cumpliendo hasta ahora", ha señalado tras insistir en que el encuentro con Montoro se ha centrado en evitar que se prorrogue el plazo de enmiendas de la iniciativa del régimen fiscal canario para que de tiempo a que entre en vigor.



Por otra parte, fuentes del PNV han señalado a Efe que Montoro todavía no ha mantenido ninguna reunión con el portavoz parlamentario del partido, Aitor Esteban.