Pedro Quevedo considera que la reforma del Estatuto debió haberse aplazado hasta después del 21-D

El diputado de NC, Pedro Quevedo, ha considerado este viernes que el debate sobre la reforma del Estatuto de Canarias en el Congreso de los Diputados debería haberse aplazado hasta después de las elecciones catalanas del 21 de diciembre ante la situación generada por la crisis independentista.



En declaraciones a los periodistas, Quevedo ha manifestado que no cree que sea "el mejor momento" para afrontar esta reforma y así se lo ha trasladado al resto de grupos de la Cámara Baja.



A su juicio, "hay una especie de ofensiva anticompetencia de las comunidades autónomas", por lo que el "ambiente no es el mejor para discutir esto".



Además ha apuntado que desconoce el motivo por el que se ha iniciado la tramitación de la reforma del de Canarias, pues ha dicho hay "tres estatutos encima de la mesa, el de Murcia, Valencia y el de Canarias, y el último que se presentó fue el de las Islas".



Según ha indicado, los otros dos han sido prorrogados, por lo que no entiende lo ocurrido con el de Canarias, algo, que tampoco fue capaz de explicarle el secretario de Estado del área correspondiente, ha afirmado Quevedo, quien, no obstante, ha asegurado que, una vez iniciada su tramitación, desde NC "se trabajará intensamente" en favor del nuevo estatuto .



Así, ha explicado que desde NC no han presentado muchas enmiendas porque están básicamente de acuerdo con el proyecto de reforma, aunque se deben introducir algunos aspectos que considera fundamentales para las Islas.



NC ha presentado una enmienda amplia al preámbulo porque "es escasamente histórico, ya que no reconoce el hecho nacional canario", y otra "extremadamente importante", que ha suscrito con CC, para que los recursos del Régimen Económico Fiscal de Canarias no puedan formar parte de la financiación autonómica porque son recursos "extraordinarios y exclusivos".



"En los presupuestos de este año se ha corregido, pero si no se blinda este asunto en el Estatuto nos la pueden volver a hacer y hay que darse cuenta que cuando las comunidades se sientan a discutir, amigos hay pocos", ha recalcado Quevedo, quien ha añadido que "o nosotros blindamos este asunto en el estatuto o nos arriesgamos a que vuelva a pasar lo mismo".



Quevedo ha indicado que desde NC también se ha presentado otra enmienda relativa a las aguas canarias, porque entienden que las zonas marítimas que rodean al Archipiélago deben ser de competencia autonómica para evitar que ocurra lo sucedido con la autorización de las prospecciones petrolíferas en aguas próximas a las Islas, y una relativa al sistema electoral.



El sistema electoral canario es "injusto y antidemocrático" y es preciso corregirlo, ha opinado Quevedo.



Para ello, desde NC se propone bajar las barreras de acceso insulares al 5 por ciento en cada isla, y aumentar de 70 a 75 el número de diputados de la cámara regional para que las islas con mayor población tengan mayor representación, de manera que Gran Canaria y Tenerife cuenten con siete diputados más y Fuerteventura uno más, ha señalado.