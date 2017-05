Pedro Sánchez suma más avales en Canarias que Susana Díaz y Patxi López juntos

El exsecretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Pedro Sánchez ha arrasado en la recogida de avales en Canarias para presentarse a la secretaría general del PSOE al lograr más que sus dos rivales juntos, la presidenta de Andalucía, Susana Díaz y el expresidente de Euskadi Patxi López.

Sánchez ha registrado 2.742 firmas, mientras que Susana Díaz ha alcanzado 1.701 y Patxi López 761. Sin embargo, a nivel nacional, Susana Díaz ha presentado más avales que Sánchez al registrar 62.582 apoyos por los 57.369 del exdiputado madrileño. Por contra, Patxi López ha presentado 12.000 respaldos. No obstante, estas cifras no son aún definitivas porque a lo largo de este jueves los datos registrados tienen que someterse al proceso de verificación en el que l os servicios del partido comprobarán que no hay firmas repetidas y que corresponden a militantes que figuran en el censo.

Los aspirantes a la secretaría general del PSOE necesitaban 9.368 firmas de afiliados socialistas para ser proclamados oficialmente candidatos. Susana Díaz, Patxi López y Pedro Sánchez han superado esa cifra, de acuerdo a los avales que han registrado este jueves en Ferraz.

Ese proceso de verificación se prolongará durante todo el día y se estima que los resultados definitivos se conozcan este jueves por la noche, por lo que las cifras pueden variar ligeramente en las comprobaciones porque algunos avales pueden anularse si están repetidos, por ejemplo. Además, se abre un proceso de presentación y subsanación de recursos hasta el 7 de mayo. La proclamación definitiva de los candidatos es el 8 de mayo.

En el proceso de verificación, que se desarrolla desde mediodía en la sala Ramón Rubial de la sede socialista, participan 55 personas. La primera parte del recuento se realiza de forma manual y, a partir de los 12.000, se realiza mediante un escáner. El proceso está controlado y vigilado por la Comisión de Garantías y por el comité organizador del congreso del PSOE -integrado por miembros de la gestora-. También asisten dos miembros de cada candidatura.

Las cifras provisionales, a partir de los datos ofrecidos por las candidaturas, suponen absolutos récords en la recogida de avales. El total se han presentado 131.951 firmas, según los equipos. Eso supone que cerca del 70% de los afiliados han avalado a alguno de los candidatos –Díaz y Sánchez, de acuerdo a los datos que han ofrecido, se reparten cerca de un tercio de la militancia cada uno–.