Podemos acusa al Cabildo grancanario de incumplir en las Dunas de Maspalomas

El portavoz de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria, Miguel Montero, ha acusado al gobierno de la corporación, integrado por Nueva Canarias (NC), PSOE y dos concejales no adscritos a partido alguno, de "incumplir sus propios plazos" en los trabajos encaminados a regenerar el paraje de las Dunas de Maspalomas.



Son "un sistema natural de gran singularidad" que, al encontrarse en un enclave turístico, se enfrenta a "una seria amenaza" por la acción humana, destaca Montero en un comunicado donde afirma que el Cabildo anunció hace un año, con motivo de la presentación de su Plan Transforma en la Semana Santa de 2017, que acotaría sus senderos entre octubre y febrero, pero no lo ha hecho.



Además, el representante de Podemos critica a la corporación porque debería haber tomado el relevo de una junta que desde 1982 estaba encargada de promover medidas de conservación de las Dunas, pero que fue eliminada con la nueva Ley del Suelo regional, traspasando sus funciones a las autoridades insulares, y no lo ha hecho.



Puesto que "llevan más de 6 meses anunciando la creación de un órgano similar" pero no la han acometido porque "no saben qué nueva figura jurídica" debería ser "ni qué sistema por el que puedan participar ayuntamientos, universidades y grupos ecologistas" podrían establecer, sostiene.



Miguel Montero relata, así mismo, que su partido preguntó en una comisión en febrero al consejero del área, Miguel Ángel Rodríguez, sobre la marcha de las actuaciones a desarrollar en el referido paraje y aquel quedó en contestar por escrito, pese a lo cual el asunto sigue "sin respuesta hasta el momento".



Por todo ello, añade a sus críticas al conjunto del grupo de gobierno del Cabildo otras dirigidas individualmente al consejero, al que acusa de "incapacidad para liderar un proyecto tan importante".