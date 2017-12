Podemos acusa a Clavijo de gobernar para una minoría de privilegiados

La secretaria general de Podemos Canarias, Noemí Santana, ha criticado que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, gobierne para una minoría de privilegiados, por lo que ha anunciado que luchará en 2018 por los servicios públicos, por una Renta Social Garantizada y contra la implantación del gas.



Noemí Santana, en un comunicado, ha asegurado que Podemos está en el Parlamento canario para plantar cara a un presidente que no gobierna para la mayoría.



Por ello, ha agregado, Podemos seguirá "dando caña a un presidente en minoría, que gobierna con unos apoyos que ya no tiene y con un programa que ya no existe, y que arrastra la sombra de la corrupción a sus espaldas".



Ha asegurado que se proponen seguir hablando de lo que de verdad interesa a la gente y no a CC, como el caso Grúas, porque "hay que hablar claro y sacar los dientes a los que han maltratado nuestra tierra y han utilizado nuestras instituciones como su cortijo particular".



También, entre los objetivos de cara al año que está a punto de empezar, Santana ha exigido que se cumplan las cláusulas sociales, "para que el Gobierno no siga contratando empresas piratas como las de Miguel Ángel Rodríguez, que generan trabajadores pobres".



Asimismo, ha avanzado que Podemos continuará esforzándose por mejorar la calidad de los servicios públicos y por lograr una sanidad gratuita, universal y de calidad.



Pondrán todo su empeño por acabar con esa "dramática cifra" que sitúa al 44,6 % de la población canaria en la pobreza y en riesgo de exclusión social, ha añadido.