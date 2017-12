Podemos exige al Gobierno que aclare la causa de las explosiones sónicas detectadas en aguas canarias

Podemos exige al Gobierno central que explique la causa de las explosiones sónicas detectadas por buceadores en las costas de Lanzarote y Fuerteventura. La diputada Meri Pita ha anunciado este viernes que pedirá en el Congreso que el Ejecutivo de Mariano Rajoy explique si ha concedido permisos sobre "búsqueda de recursos naturales en el medio marino", además de presentar una batería de preguntas al Ministerio de Defensa, “que deberá aclarar a través de los medios tecnológicos de los que dispone, qué sucedió exactamente el día 22 de octubre”.

Canarias Ahora adelantó que los disparos sónicos fueron percibidos por buceadores entre las 11.00 y las 12.00 horas de ese día. Sonidos que los buceadores definieron como “plenamente identificables” a treinta metros de profundidad y que se repetían cada ocho segundos en la misma zona donde Repsol realizó prospecciones en busca de hidrocarburos entre 2014 y 2015.

Tanto el Ministerio de Energía como el de Medio Ambiente han respondido a este periódico que no han autorizado sondeos en la zona. No obstante, no descartaron que pueda tratarse de campañas científicas que se estén realizando en la zona, aunque matizan que no tienen constancia de ello.

Podemos quiere que se despejen las dudas de si existen sondeos en busca de hidrocarburos. Meri Pita sostiene que “si existen permisos, la ciudadanía debe saberlo, y si fuera cierto que se ha producido algún tipo de actividad de rastreo de hidrocarburos en la zona y el gobierno no tiene constancia de ello, ¿ante qué clase de Gobierno nos encontramos?”.

En los mismos términos se manifestó la diputada Natividad Arnaiz, quien considera que "el Gobierno no está siendo claro", por lo que solicita "veracidad y claridad y que la ciudadanía sepa lo que está pasando en sus aguas".

El buceador Carlos Suárez (del Centro Océanos de Fuego, en Lanzarote) y veterano en las profundidades reconoció estos sonidos con las que realizan buques especializados. El mismo 22 de octubre, tras salir del agua, buscó en la web Marine Traffic si había algún buque por la zona y encontró un barco que aparecía como no identificado y que hizo varias pasadas por la zona a una velocidad de entre 3 y 4 nudos. Por ello, los ecologistas creen que el buque desconectó en determinados momentos su sistema AIS de geoposicionamiento por satélite.

Sofía Menéndez, miembro del colectivo Agonane-Ecologistas en Acción, escribió dos días después de se detectasen estas explosiones sónicas a la delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, para conocer si existen “actividades de exploración de cualquier naturaleza (hidrocarburos, sísmica, vulcanológica, minera) que se estén llevando a cabo en aguas próximas a Fuerteventura y/o Lanzarote”. En ese escrito también se adjuntaba un enlace con la grabación de los estampidos detectados.

En una respuesta contestada por escrito, la delegación del Gobierno señaló que no tenía conocimiento de que se estén llevando a cabo exploraciones en las costas de Lanzarote y Fuerteventura. También aseguraba el Gobierno en esa carta que había comunicado los hechos descritos a Capitanía Marítima.

La parlamentaria de Podemos Natividad Arnaiz subraya que “la respuesta de la Delegación del Gobierno a la consulta del grupo ecologista Agonane fue todavía más inquietante, al limitarse a asegurar, tras consultar a Capitanía Marítima, que no tenían constancia de nada”.

“Con toda la información aportada por la ciudadanía, la respuesta del gobierno es claramente insuficiente; parece que la gente es más consciente que el Partido Popular del peligro que podría suponer para el mar –nuestro ecosistema, del que vivimos en Canarias literalmente- la posibilidad de que se estuvieran realizando actividades no declaradas,” destacó Meri Pita.

La diputada de Podemos recordó además que la actual subdelegada del Gobierno era la persona de confianza de José Manuel Soria "cuando éste tuvo la osadía de pasar por encima de la voluntad popular con las prospecciones de Repsol".

Además de la formación morada, el Cabildo de Fuerteventura ha anunciado que pedirá explicaciones al Ejecutivo central. “No queremos ni pensar que esto sea cierto o esté vinculado al petróleo, porque sería motivo de que la sociedad de Fuerteventura y de Canarias volviera a ponerse en el sitio en que se puso, que fue gracias a lo que se paró todo esto”, subrayó el presidente insular, Marcial Morales tras hacer pública Canarias Ahora esta información.