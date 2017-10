Podemos se queda solo a la hora de aprobar la investigación de las contrataciones de Deportes del Cabildo de Gran Canaria

El portavoz de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria, Miguel Montero, se ha quedado solo a la hora de aprobar la investigación en las contrataciones realizadas en el área de Deportes durante los años 2015, 2016 y 2017, que ha sido rechazada por 23 de los 24 asistentes al pleno celebrado este miércoles. Montero ha sido el único consejero de la Corporación que ha dado luz verde a la medida -su compañera Ylenia Pulido ha estado ausente durante la tarde por motivos laborales-, aunque su voto no quedó registrado por un fallo en la votación telemática implantada en el pleno del mes pasado.

Montero defendió que este mecanismo que reclamaba era el último que tenía al alcance como oposición para saber "de una vez por todas qué está pasando en Deportes" y que el objetivo que tenía era conocer si en la actual legislatura se están realizando actuaciones "poco éticas" en Deportes como "pasó en la anterior", en la que el área estaba en manos del exconsejero popular Lucas Bravo de Laguna.

El exconsejero de Juventud subrayó que la iniciativa buscaba conocer la realidad en cuanto a contrataciones tanto en el Gran Canaria de baloncesto como en la Fundación Canaria del Deporte y el Instituto Insular de Deportes (IIDD), que a su parecer "es una forma de actuar que no es la correcta" ya que entiende que "si lo fuera, nos habrían dado en tiempo y forma la documentación requerida". "Es un área de un alto presupuesto en la que hay sospechas que no niegan, tenemos la sospecha de que hay un pacto no escrito entre el anterior consejero y el actual para tapar la gestión del anterior, queremos que estén todos los grupos y que sirva para saber cómo está el área de Deportes", insistió.

Para el consejero de Deportes, Ángel Víctor Torres, la petición formulada por Podemos solo "demuestra claramente la obsesión de Montero" con él y le comparó con el doctor Jekyll y el señor Hyde una vez pasó a la oposición. El portavoz socialista volvió a emplear los argumentos utilizados en la Comisión del Pleno de Política Social, Cultura, Deportes e Igualdad celebrada el pasado mes de septiembre y acusó al portavoz de la formación morada de realizar un "uso perverso de los documentos" porque en la auditoría sobre el Gran Canaria a la que continuamente alude Montero "se reconoce que las normas de personal se han cumplido y que sin embargo la entidad ha proporcionado un borrador de instrucciones internas de contratación comunicándose que se están trabajando en ella y en el perfil del contratante".

"Sería el mejor consejero de la historia de las mentiras del Cabildo, no tendría competencia alguna. Usted tiene dedicación completa y no deja de faltar el respeto a quienes hemos sido sus compañeros", aseveró Torres, quien cree que Montero está "haciendo un flaquísimo favor al Cabildo y al Club Baloncesto Gran Canaria cuando se pone en dudas en cuestiones de legalidad".

El portavoz de Nueva Canarias, Carmelo Ramírez, dijo que su grupo votó en contra porque "no hay razones ni argumentaciones" para hacerlo, sobre todo porque la intervención del portavoz de Podemos "ha sido superficial, floja e inconsistente". "Lo basa todo en que parece que hay un pacto de silencio para no sacar lo anterior, sin embargo, es un contradicción porque lo que se plantea es investigar este mandato. Si hubiera pacto de silencio con el anterior consejero habría que investigar desde el año 2011 o seguir para atrás hasta la época de los Reyes Católicos, que no hay ningún problema, las cosas hay que argumentarlas", señaló el veterano político nacionalista.

Ramírez también quiso cargar contra Montero y le comentó que es "un ejemplar raro en esto de la política institucional porque se monta una teoría sobre una sospecha y cinco mentiras y sobre esta base pide una comisión de investigación, esto no le ha hecho ningún bien a las instituciones y a la política, sobre todo cuando se hace sin argumentos serios. Su problema es que trabaja poco a pesar de tener dedicación exclusiva, debería trabajar un poquito más y justificarse. He estado preocupado y ansioso pero después de escucharlo no hay por dónde cogerlo. Hay que trabajar más las cosas porque si no se pierde la credibilidad y a usted ya se le cree poco".

La respuesta de Montero a Ramírez fue que debería estar "preocupado y ansioso porque si hubiese presentado una investigación entre 2007 y 2011 a lo mejor tendría que haber dicho cómo se adjudicó el Gran Canaria Arena, y tú estabas en ese gobierno". En cuanto a Torres, le espetó que la investigación prometida, si ha existido, no se ha hecho pública porque los informes "no se han aportado, o no existen o se los guarda. Los informes del 4 de septiembre los nombra en la comisión de pleno, pero no los mostró. Cumpla la ley y luego hablamos de las responsabilidades políticas".

Así mismo, recalcó que "si llego a saber que tenía que vigilar que [Ángel Víctor Torres] cumplía la legislación desde el minuto uno, no habría firmado nada con su firma ni habría ido a ningún órgano con usted. Las críticas hacia mi persona le retratan, las faltas de argumentos y nerviosismo y la ansiedad de no escarbar en las prácticas realizadas", indicó.

En el último turno de intervención de Torres este volvió a ir contra Montero a quien le dijo que "sus obsesiones particulares" hacen que "no le interese saber la verdad" y que tiene órganos de fiscalización interna que no emplea. "Tiene un problema, el que tiene una obsesión no sabe que la tiene, defiendo la gestión de los consejeros que me han precedido, hoy se queda solo en su obsesión, está en la bancada de Podemos usted solo, queda retratado ante la ciudadanía. No siembre la duda permanente, que es lo que usted hace. Cuando tiene duda de las legalidades hay que ser valiente e ir a los juzgados, no a los periódicos", concluyó el líder socialista.

"Si está seguro que lo han hecho bien, qué les costaba votar esto. La moción no deja de tener valor, por mucho que el consejero esté preocupado o ansioso, queremos saber si las cosas se están haciendo igual de mal en esta legislatura", cerró Montero su intervención.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, antes de la votación que rechazó la medida resaltó que "cualquier persona que necesite ver la documentación de cualquier expediente está a disposición de cualquiera, quien quiera ver los expedientes no habrá ningún problema y si encuentran algo tienen la obligación de acudir a los tribunales como ciudadanos y como cargo público".

Por su parte el portavoz de Unidos por Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, justificó su rechazo a la iniciativa de Podemos porque las comisiones de investigación "tienen como objeto saber si se han cometido irregularidades, no es una comisión de sospechas. Crear una comisión para sospechas sin fundamentos es dar pábulo a algo que es muy delicado y en nuestros días más". El PP, por medio de Felipe Afonso El Jaber, alegó su negativa a apoyar a Montero debido a que las investigaciones tienen que ir "para otro tipo de iniciativas".