Podemos pide la reprobación del consejero de Empleo y Transparencia del Cabildo por ser "un mentiroso"

El portavoz del grupo Podemos en el Cabildo de Gran Canaria, Miguel Montero, ha adelantado que su grupo pedirá en el pleno la reprobación del consejero de Empleo y Transparencia, Gilberto Díaz, ya que según ha asegurado "ha demostrado ser un mentiroso y un incapaz".



Esta es la primera reprobación que se presenta en esta legislatura y, según Montero, "está más que justificada" porque son "dos áreas que no pueden seguir con un consejero al frente que ha demostrado ser un mentiroso y un incapaz".



El grupo político propone "buscar otro consejero dentro del grupo de gobierno al que darle estas áreas", ya que a su juicio "no puede estar ni un minuto más al frente de esta consejería tan importante".



A juicio de Montero, "es una evidencia cómo funciona el grupo de Gobierno", porque "sabemos que todas las excusas que ha dado en relación a una subvención directa a una empresa vinculada con el partido socialista son mentira".



Tal y como ha insistido, esa subvención directa de 280.000 euros a Afianza Inserción Integral S.L., que "alegaron que era una empresa canaria dentro de una empresa vasca dentro de una red de más de 200 empresas" y que "no había más empresas registradas en Canarias que realizase tareas de inserción", es "mentira".



Esta cuestión "la hemos preguntado varias veces en pleno y cada vez que habla se enreda más en sus mentiras".



El problema, a su juicio, es que "Antonio Morales y Ángel Víctor Torres lo sostienen", y por eso "les estamos dando una salida, que es quitarlo de sus funciones y darles otras o ninguna, pero estas no pueden estar en esta situación".



Además, ha añadido que "es un consejero que no se gasta el dinero que tiene consignado para empleo", sino que "su manera de entender el cómo gastarlo es dárselo a los ayuntamientos dos días antes de que acabe el año para justificarse en la gestión presupuestaria".



En lo relativo al área de Transparencia, "ha comprado un premio y le ha cargado al Cabildo de Gran Canaria el coste del viaje para ir a recibirlo", un galardón que pertenece "al mismo conglomerado de empresas que ha otorgado un premio parecido a Santa Lucía de Tirajana, casualmente también cuando contratan a la misma persona", lo que según ha expuesto "evidencia que contratar a Juan Roas garantiza el premio al más transparente dentro del índice Dyntra".