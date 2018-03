Podemos acusa al Gobierno canario de arrojar a un “limbo jurídico” a las personas con trastorno mental

El grupo Podemos en el Parlamento de Canarias ha acusado al Gobierno regional de perpetuar con su inacción el limbo jurídico al que ha arrojado a las personas con trastorno mental, que a su juicio sitúa entre el marco legal sanitario y el de servicios sociales.



La diputada regional de Podemos Natividad Arnáiz afirma en un comunicado que tanto la Asociación de Salud Mental AFAES como todas las que están agrupadas en la federación de salud mental de Canarias insisten en que el problema reside en que la rehabilitación psicosocial no está definida en las carteras de servicios.



"Esta circunstancia es la que fomenta también la imagen de pacientes mayores tirados en el servicio de Urgencias de los hospitales en espera de una cama sociosanitaria", señala.



Para Arnáiz, aunque el modelo viene del Ministerio y el marco legal estatal "hace que estos derechos sociosanitarios no existan", en Canarias el presidente Fernando Clavijo "no ha hecho nada" para cambiarlo en la Ley de Servicios Sociales que ha remitido al Parlamento.



"Todo este escenario hace que legalmente no exista en Canarias el derecho sociosanitario y la solución pasa por incluir y especificar claramente en la cartera, tanto de servicios sociales como sanitarios, todos los servicios que proporciona cada una de ellas en cuanto a la rehabilitación psicosocial", indica.



También es imprescindible que la cartera de servicios de Sanidad haga exactamente lo mismo y defina los recursos, concluye.