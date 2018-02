Podemos pide la dimisión de la Mesa del Parlamento canario por vulnerarle derechos fundamentales

La secretaria general de Podemos, Noemí Santana, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que certifica que el Parlamento vulneró los derechos de los diputados de su partido en la tramitación de la Ley de Islas Verdes, ha pedido este lunes la dimisión de la Mesa por dignidad política.



En una conferencia de prensa, Santana ha comentado que ante esta situación "no cabe otra salida que la renuncia" de la Mesa de la cámara canaria, pues el Constitucional "ha marcado sentencia y ha dicho claro que las prácticas que han hecho en el desarrollo de su labor no son las que se corresponden con su responsabilidad".



"Esto no es algo nuevo, sino que viene de lejos, desde la conformación de la propia Mesa parlamentaria, cuando se nos vetó para que no formáramos parte de ella, al igual que a Nueva Canarias, teniendo un Mesa totalmente partidista y ... De aquellos polvos estos lodos", ha agregado Santana.



En su opinión, tras esa dimisión se podría conformar "una Mesa más plural en la que tengan presencia todas las fuerzas políticas con grupo parlamentario" y, para ello, reclama que la Mesa "vuelva a la legalidad, asuma responsabilidades, tome nota y, por dignidad política, presente su dimisión".



Según la líder de Podemos en Canarias, a través del reglamento del Parlamento regional no existen herramientas o instrumentos que permitan pedir el cese de la Mesa y que, por lo tanto, en este asunto se encuentran "con las manos atadas".



"El reglamento es bastante injusto porque blinda a los miembros de la Mesa y, por eso, Podemos entiende que por una cuestión de sentido común, tras un fallo del Constitucional que dice que se ha cometido malas praxis, lo menos que se puede hacer es dimitir, porque se ha vulnerado los derechos fundamentales de unos diputados", ha subrayado.



Santana ha recordado que su grupo fue respaldado en los últimos comicios autonómicos por más de 130.000 canarios y que, en el debate del proyecto de Islas Verdes, tanto la Mesa de la Comisión de Política Territorial como la del Parlamento, "una encabezada por David Cabrera y la otra por Carolina Darias", se negaron a admitir a trámite las enmiendas que presentó Podemos.



"Se siguió una estrategia de intentar acallar las voces críticas con el modelo que ellos tienen en la cabeza para Canarias, pero nosotros entendimos que en el proyecto Islas Verdes nos jugábamos mucho, que es trascendental sobre el futuro de la región y el modelo de desarrollo, uno destructivo como el que tienen CC y PP u otro sostenible como el que defiende Podemos", ha agregado Santana.



Podemos decidió entonces acudir a Tribunal Constitucional, "no solo porque estaban jugando con nuestro suelo y medio ambiente, sino porque ya se atrevían a jugar con la democracia".



"El tiempo nos ha dado la razón, el Constitucional ha dicho que nuestros derechos como grupo parlamentario fueron vulnerados, que se cometieron malas prácticas por parte de la Mesa del Parlamento canario y, además, que hubo conductas cuando menos partidistas", ha abundado.



Además, Noemí Santana ha apuntado que Podemos también ha presentado recursos de inconstitucionalidad a la Ley Islas Verdes y a la Ley del Suelo gracias a los diputados que tiene la formación morada en el Congreso y que, si así lo decidiera el Tribunal, "se podrían devolver ambas leyes" a la cámara regional.