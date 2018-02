Podemos no ve "democrático" el retraso de la votación de las candidatas al Consejo Rector de RTVC

La diputada de Podemos María del Río ha criticado este martes que "no es democrático" el retraso de la votación de la candidatura de Marta Cantero y Carmen Zamora para formar parte del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria por el cupo de CC y PSOE, respectivamente.



María del Río, en declaraciones difundidas por Podemos, ha denunciado que "no es la manera de funcionar más adecuada ni mas democrática", al tiempo que ha reconocido que está "un poco mosqueada" porque es la segunda vez que se suspende el momento en el que se supone que se debería producir la votación para el Consejo Rector de RTVC.



Ha recordado que la primera vez se canceló un pleno por supuesto mal tiempo, decisión que Podemos no compartió, y este martes porque Belén Allende está en Madrid como presidenta del Cabildo de El Hierro.



La diputada de Podemos ha opinado que no se puede tener un doble cargo público porque sino en algún momento falla.



Asimismo, ha comentado que el Gobierno canario cuenta con "una minoría pírrica" y necesitan el voto de Belén Allende para garantizar que esta votación salga adelante.



"Si no se cancelan los vuelos no se cancelan los plenos y si no viene una persona se vota", ha manifestado del Río, a quien no le parece serio que si una persona no está "la democracia no avance".



En este sentido, ha afirmado que aunque se plantea como compañerismo, no siempre se actúa de la misma manera, pues ha comentado que una vez ella misma se retrasó cinco minutos y le anularon la comparecencia y tuvo que volverla a registrar desde el principio.



A su juicio, a algunos diputados actúan de manera corporativista se les olvida por qué están aquí y, para quedar bien con el compañero del partido, actúan como "si esto fuera una relación de instituto".