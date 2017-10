Podemos inaugura su nueva sede en Las Palmas de Gran Canaria

Podemos Canarias ha inaugurado este sábado su nueva sede en Las Palmas de Gran Canaria, que está situada en la plaza del Pilar, en el barrio de Guanarteme. El acto contó con la presencia de la secretaria general de Podemos Canarias, Noemí Santana; la secretaria de Organización, Inés Chinea; el diputado Alberto Rodríguez; el parlamentario Juan Márquez y otros cargos del partido además de numerosos militantes y vecinos.

Una sede que, según ha explicado Santana a los medios, “se abre con el esfuerzo, la ilusión y las ganas de la gente”. Porque como bien ha aclarado la secretaria general, tampoco en esta ocasión Podemos ha recurrido a los bancos. “No les debemos nada ni a los bancos ni a los poderosos, se lo debemos a la gente”, ha subrayado.

Agradecida por el trabajo colectivo que ha permitido inaugurar este nuevo emplazamiento para el partido, Santana ha definido la sede como “la rampa de lanzamiento para las elecciones de 2019, donde Podemos va a gobernar en muchos lugares de Canarias”.

Santana ha querido recordar los lamentables datos que arroja la realidad del Archipiélago –que esta semana han vuelto a quedar patentes en el Informe Arope, según el cual el 44% de la población está en riesgo de pobreza- que dejan claro que Canarias necesita a su partido. “Necesita mucho a Podemos. Canarias necesita un gobierno para la gente y no para los ricos, que son cada vez más ricos”, ha enfatizado.

Según la secretaria general “ya sabemos lo que pasa cuando gobiernan CC, PSOE y PP. Lo sabemos, y lo padecemos. Por eso queremos un Podemos fuerte, grande y sin complejos”.

Y la sede inaugurada este sábado, es –ha remarcado- parte esencial de ese plan. Porque “representa exactamente el Podemos que queremos: un Podemos con las puertas abiertas, a pie de calle, en una plaza, y donde pueda entrar cualquiera”.

De hecho, las puertas de este local estarán siempre abiertas para todos los ciudadanos que quieran acercarse. “Esta sede no es un lugar cerrado y solo para las reuniones de trabajo de los cargos, es un lugar para la militancia, y no solo eso, es un lugar para todo el que quiera acercarse, aunque no sea del partido, así tiene que ser en Podemos”, ha sentenciado.