Podemos presentará una moción de censura si el juez investiga a Clavijo por el caso Grúas

La secretaria general de Podemos Canarias y portavoz del Grupo Parlamentario, Noemí Santana, ha anunciado que si el presidente del Gobierno autonómico en minoría, Fernando Clavijo, es “finalmente investigado y tiene que ir a declarar en el caso Grúas solo quedan dos opciones: o bien dimite o debemos presentarle una moción de censura”, indica la formación morada en un comunicado.

“Presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias parece ser que para Coalición Canaria son tan solo incidencias administrativas y nosotros creemos que son algo muy grave”, ha insistido Santana.

Para la máxima dirigente de la formación morada “Canarias no puede estar gobernada por alguien que no solo no tiene apoyos, sino que es cuestionado por su comportamiento como gestor público”.

La portavoz del Grupo Parlamentario ha recordado que: “Unid@s se puede ha dado indicios suficientes para que se reabra una causa penal que, en un primer momento, se archivó de forma precipitada, pues hay suficientes indicios de que, siendo alcalde, el presidente Clavijo otorgó favores y ventajas para sus amigos usando para ello el poder local y el dinero público que es de toda la ciudadanía, no solo de Coalición Canaria”.

Salud democrática

En este sentido, reitera que Podemos Canarias, “al igual que en su momento demostramos a nivel nacional que era necesario presentar una moción de censura a Mariano Rajoy por todo el lodazal y el fango en el que está envuelto el PP, si al final el presidente Clavijo es investigado judicialmente por mala praxis en el Ayuntamiento de La Laguna por el caso Grúas, si no dimite por voluntad propia y aunque no haya mayoría suficiente en el Parlamento, es necesario presentemos una moción de censura por salud democrática y para que la ciudadanía sepa que no todos somos iguales”, explica.

“Nos da igual que el PP y ASG lo estén apoyando desde fuera y permitiendo que gobierne, lo que nos importa es la situación judicial de Clavijo y si está o no está imputado por corrupción y malversación de fondos”, concluye Santana.