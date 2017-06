Los Presupuestos de 2017 terminan su tramitación parlamentaria tras el apoyo del Senado

Los Presupuestos Generales del Estado para 2017, que previsiblemente servirán sólo para los próximos seis meses, han terminado su tramitación parlamentaria tras ser apoyados por el pleno del Senado con la mayoría del PP y no haber incluido ninguna modificación al texto procedente del Congreso.



El pleno del Senado ha debatido nueve votos particulares y las 6.120 enmiendas que habían sido rechazadas por la Comisión de Presupuestos de esta cámara y que -a falta de la votación- no serán aceptadas en el pleno.



El Presupuesto de 2017, con un techo de gasto de 118.337 millones de euros, ha sido ratificado definitivamente con la misma redacción con la que salió de la Cámara Baja y que el Gobierno consiguió sacar adelante gracias al apoyo de 176 diputados, los del PP, Ciudadanos, PNV, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias.



Las cuentas de este año contemplan una rebaja del IVA al 10 % para los espectáculos taurinos, los conciertos, el teatro o la danza, 430 euros para el complemento salarial joven, una oferta de empleo público de 67.000 plazas y un plan de consolidación de 250.000 empleados interinos para convertirlos en fijos.



También, un incremento de partidas destinadas a la Alta Velocidad Española y la eliminación de la limitación a tres años para la contratación de interinos, que sólo será para plazas urgentes e inaplazables y se desvincula de sectores prioritarios.



El ministerio de Hacienda ha destacado en una nota de prensa que en 2017 incrementen los recursos del sistema de financiación que recibirán las Comunidades Autónomas en 5.386 millones de euros y ha incidido en que las cuentas facilitan que en 2018 la economía española pueda salir del Procedimiento de Déficit Excesivo.



La mayoría de la oposición ha criticado que las cuentas sean poco creíbles y que contemplen unos ingresos "irreales" y ha lamentado la falta de inversiones públicas y de medidas para paliar las desigualdades que ha generado la crisis.



El portavoz del PSOE en el Senado Ander Gil ha lamentado que el PP vaya a tirar por el "sumidero" todas y cada una de las más de 1.800 enmiendas que han presentado para fomentar la cohesión social y tener una fiscalidad más justa.



Desde Unidos Podemos, Ramón Espinar ha aseverado que el PP "falta al respeto al Senado, que no se lo toma en serio" al rechazar todas las iniciativas.



"Son continuistas. No tienen medidas valientes ni correctoras", ha puntualizado también el senador del PDeCAT Joan Bagué que ha lamentado la falta de inversión en dependencia, al tiempo que Yaiza Castilla, de la Agrupación socialista Gomera ha criticado que no se contemple una revalorización de las pensiones según el IPC.



El senador de Compromís Jordi Navarrete ha dicho que al PP ha hecho a los trabajadores "más pobres", mientras que el senador de Ciudadanos, integrado en el Grupo Mixto, Francisco Javier Alegre, ha afirmado que hay una falta de lucha contra el fraude fiscal.



La senadora de ERC Mirella Cortés ha pedido "solidaridad" con el territorio catalán.



El portavoz del PP en el Senado Juan Antonio de las Heras ha defendido unos presupuestos apoyados por el 61 % de la Cámara.



PNV y Coalición Canaria han argumentado su apoyo a estas cuentas porque benefician a Euskadi y al Régimen Fiscal canario, de la misma forma que Foro Asturias y UPN han incidido en las inversiones relativas a la minería y a las infraestructuras de sus territorios.



La aprobación definitiva de los Presupuestos de 2017 se solapa con las negociaciones que ha emprendido el Ministerio de Hacienda para recabar apoyos al techo de gasto de 2018 que será aprobado el 3 de julio en un Consejo de Ministros extraordinario con el fin de ser debatido probablemente el 14 de julio en el pleno del Congreso.