Sí Se Puede lamenta que Podemos apueste "por la senda de la exclusión y la ruptura"

La organización política Sí Se Puede ha lamentado este sábado que Podemos, tras las expulsiones de Juan Manuel Brito -que también es militante de su formación- y el consejero palmero Dailos González, opte por la senda de "la exclusión y la ruptura" en vez de apostar por el camino "del diálogo y la unidad".

La organización ecosocialista recuerda que el pasado 6 de diciembre envió una carta abierta dirigida a la Secretaría General y a la Secretaría Política de Podemos proponiendo la apertura de un proceso de diálogo constructivo que abriese las posibilidades de entendimiento entre Podemos y Sí Se Puede-Canarias y que en ese escrito solicitaron la paralización de los expedientes sancionadores abiertos a personas de Podemos, algunos de ellos militantes de Sí Se Puede y que no sólo no han recibido contestación, sino que se ha dado curso a las expulsiones de Juan Manuel Brito y Dailos González.



Además, apunta que "esta actuación afecta directamente al gobierno del Cabildo de Gran Canaria, , contrapeso institucional de las políticas insularistas y conservadoras instaladas en el Ejecutivo canario".



La coordinadora de Sí Se Puede Canarias, máximo órgano entre asambleas de la organización, reafirma su "apuesta por articular una marea canaria de cambio que sirva para ganar las instituciones para la mayoría social de las islas, desde la pluralidad y la diversidad de actores, a través de fórmulas inclusivas que sumen y refuercen las propuestas de cambio".



En su opinión, "sólo desde la inclusión y el pluralismo" se podrá ganar, ya que "sin toda esta fuerza articulada, el proyecto de cambio en Canarias no tendrá posibilidades de éxito".

La formación ha mostrado este sábado su "apoyo incondicional" a Juan Manuel Brito y a Dailos González y precisa que en el caso de Brito, consejero insular de Medioambiente, Emergencias y Participación Ciudadana, la decisión no es firme y cabe recurso.

Sí Se Puede anima a Juan Manuel Brito a que siga desarrollando su labor política en un gobierno insular que "es un instrumento de cambio para Gran Canaria", y también a Dailos González para que continúe ejerciendo su labor institucional "como referencia comprometida del proyecto canario de cambio en La Palma".