Quevedo recuerda a Susana Díaz que NC votó 'no' a Rajoy y el PSOE se abstuvo

El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha recordado este lunes a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que él votó "no" a la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno para una nueva legislatura, mientras que el grupo del PSOE se abstuvo.

"Nueva Canarias no ha dado ni un solo movimiento del que no haya informado al PSOE. Otra cosa es que Susana Díaz no esté al tanto de esa tesitura, porque no está en el día a día", ha señalado Quevedo.

El diputado nacionalista canario ha respondido así a las manifestaciones que la candidata a secretaria general del PSOE ha hecho esta mañana a la cadena SER, al defender que si Quevedo se presentó a las elecciones generales en coalición con los socialistas, no debería votar distinto a ellos con lo presupuestos.

Pedro Quevedo le ha respondido a través de la misma emisora, en la tertulia política en la que participa cada lunes en el programa "Hoy por hoy El Drago", en Las Palmas de Gran Canaria.

Quevedo ha subrayado que "los acuerdos se cumplen a rajatabla, aunque a veces la seriedad de los partidos, sobre todo si estos son pequeños, la gente se la tome como una impertinencia".

El diputado de NC ha recordado que los acuerdos por los que su partido se presentó en coalición con el PSOE en Canarias en las elecciones generales de 2016 "están claros" y determinan cómo son las relaciones entre los dos partidos (entre otras cosas, amparan que Quevedo abandonara el grupo socialista y se pasara al mixto).

Y también ha remarcado que PSOE y NC ya han votado distinto: "Pasó en la investidura, yo voté no y el PSOE se abstuvo y a mí no se me ocurrió pedirle explicaciones".

No obstante, Pedro Quevedo ha reiterado que, si de lo que se habla es de los presupuestos generales del Estado, él ya ha dicho "con claridad meridiana" que va a votar en contra del proyecto del Gobierno durante el debate de las enmiendas a la totalidad.

Sus compañeros de tertulia la han preguntado cómo se toma entonces que Mariano Rajoy haya dicho que ya tiene apalabrados "175 votos y medio", una expresión que algunos han tomado como un anticipo de que el PP cree que podrá contar al final con el voto de NC.

"Mal vamos. Si a mi alguien me llama 'medio', lo que hace es distanciarme", ha respondido Quevedo, entre risas.