El presidente de RTVC reconoce que sus licitaciones sí son controladas por el Tribunal Administrativo de Contratos

El presidente de RTVC, Santiago Negrín, ha reconocido en una resolución firmada por él mismo que sus licitaciones sí son controladas por el Tribunal Administrativo de Contratos de Canarias. Queda así en entredicho la tesis avalada por el presidente regional, Fernando Clavijo y la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, que llegó a afirmar que el ente público tiene "total independencia" funcional y que la dependencia del Ejecutivo es puramente orgánica y presupuestaria.

Según publica este domingo Canarias 7, en una resolución del pasado 1 de febrero, se detalla el trámite seguido para el acuerdo con Retevisión para la señal de la tele y la radio autonómicas, y deja constancia de que contra su decisión, que agota la vía administrativa, "podrá interponerse recurso especial en materia de contratación, regulado en el artículo 40 y siguientes del Trlcsp [Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público], ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la CAC [Comunidad Autónoma de Canarias] (...) o en su caso interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses".

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias, tras un recurso de Videoreport Canarias, decidió no poner freno al concurso de informativos de la Televisión Canaria convocado por el presidente del ente público, Santiago Negrín, tras dar por bueno el argumentario de éste último.

No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspendió la decisión de este Tribuanl Administrativo. En su resolución señalaba que "la situación actual es evidente que el contrato no podrá desarrollarse ni tan siquiera desplegar efectos, al no haber nadie que controle al poder adjudicador".

Este no es el único episodio que sacude la gestión de Negrín al frente del ente, quien ha utilizado el mismo método que Fernando Clavijo en La Laguna: prorrogar contratos de servicios sin cobertura legal para mantener al mismo proveedor por mucho más tiempo del fijado en las bases del concurso.