Rajoy asegura que gracias al PP Canarias "no cayó en el desgobierno" tras la ruptura entre CC y PSC

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido este sábado de que gracias al PP de Canarias la Comunidad Autónoma "no cayó en el desgobierno" tras la ruptura entre CC y PSC, y ha indicado que con la actitud "responsable y generosa" de los populares en las Islas hay estabilidad política.



Mariano Rajoy, que también es el presidente nacional del PP, realizó esta consideración en la Escuela de Invierno de la formación en Canarias, en donde reiteró que el partido en las Islas actúa con responsabilidad y fomenta la estabilidad política, un requisito imprescindible para el crecimiento, el empleo y sobre todo, la tranquilidad de la gente.



"Que nadie tenga duda de que Canarias siempre contará con el compromiso firme del PP", manifestó Rajoy, para quien si el Archipiélago no se ha parado ha sido por las decisiones de los populares y del Ejecutivo central.



Alentó al acuerdo con otras fuerzas para los presupuestos "y trabajaremos para que así sea" en los Presupuestos Generales del Estado para 2018.



Entre otros asuntos se refirió al presidente a las medidas en materia de ayuda a los residentes en el transporte de viajeros y de mercancías y la "impactante" mejora de las exportaciones, pues Canarias "hoy es más competitiva y exporta más", al tiempo que ha mejorado la competitividad por internet.



También el Gobierno central ha garantizado que se cerrará el convenio de carreteras vigente con las obras en ejecución, y ha señalado Rajoy que ya se trabaja con el Gobierno de Canarias para el próximo acuerdo en este ámbito.



Mariano Rajoy también indicó que en el Régimen Económico y Fiscal (REF) se mejorará el reconocimiento especial a la condición de ultraperiferia de Canarias para impulsar la internacionalización de la economía de las islas y potenciar su papel como plataforma atlántica.



Añadió Rajoy que se aprobarán fondos específicos adicionales a los 42 millones de euros del Plan Integral de Empleo de Canarias para fomentar la generación de trabajo en las islas, al tiempo que se aplicará un programa de becas especial para los estudiantes canarios que no encuentren oferta formativa en las islas.



También habrá incentivos al agua, la luz, la telefonía, la educación y otros servicios esenciales porque "eso es el REF y ese es nuestro compromiso", añadió el presidente, quien también anunció un régimen específico para el turismo con planes estratégicos e inversiones en infraestructuras.



Muchas de estas mejoras entrarán en vigor con los Presupuestos Generales del Estado para 2018, de los que Canarias será "uno de los primeros beneficiados" y permitirá implementar la llamada agenda canaria.