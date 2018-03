Rajoy defiende su gestión y la subida de las pensiones

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido la gestión del PP en el Ejecutivo, que ha sostenido que va "por buen camino", y en especial en materia de pensiones, que ha abogado por mejorar "pero sin engañar a la gente".



"Mi mayor preocupación como presidente del PP y como presidente del Gobierno es consolidar la recuperación económica y seguir creando empleo", afirma el líder popular en el diario Canarias7, donde añade que, en ese propósito, "vamos por buen camino pero hay que rematar la faena y poner a España donde se merece, a la cabeza de Europa".



En entrevistas concedidas a distintos rotativos locales con motivo de su visita este fin de semana al archipiélago para inaugurar el puerto de Granadilla, en Tenerife, y participar en una Escuela de Invierno organizada por su partido en esa isla, Rajoy ha aludido a otros asuntos de actualidad política como la situación de las pensiones o la crisis de Cataluña.



Cuestión esta que califica como "el mayor desafío al que nos hemos enfrentado los españoles en cuarenta años" en el mismo Canarias7, donde apuesta por abordarlo "con la ley por delante y teniendo en cuenta a todos los catalanes".



Sus planes sobre el futuro del Gobierno que preside son otro tema que ha tratado, en este caso en El Día, al que ha dicho que su intención es agotar la legislatura porque cree que es "lo serio" en política y porque queda trabajo por hacer, apuntando que lo principal para financiar las pensiones es el empleo y una economía competitiva.



En ese medio afirma, en otro orden de cosas, que el PP es el partido que más ha legislado contra la corrupción "ya pasada" y para prevenir cualquiera que pueda llegar, al tiempo que ha sostenido que la libertad de expresión en España está "más vigente que nunca", y que otra cosa es que algunas sentencias reconozcan el derecho al honor de personas que se consideran lesionadas.



El periódico La Provincia elige el titular "Todos queremos mejores pensiones pero hay que hacerlo sin engañar a la gente" en su información sobre el presidente del Gobierno.



Declaraciones sobre que el aumento de las pensiones debe acometerse "desde la responsabilidad" y no "con promesas que no se pueden cumplir" figuran en los primeros párrafos de la entrevista a Rajoy, en la que reclama que Cataluña tenga un gobierno "que abandone las ensoñaciones" y habla, además, del trato dado al archipiélago por el Ejecutivo que encabeza.



"Se ha demostrado sobradamente que mi Gobierno está cumpliendo con Canarias", sentencia en referencia a esa materia, saliendo al paso de acusaciones de discriminación a las islas que ha hecho Coalición Canaria, que, como responsable de la Comunidad Autónoma, ha criticado sucesivos aplazamientos en la formalización del futuro nuevo convenio de carreteras por parte del PP, y otros partidos.



En otro rotativo isleño, el Diario de Avisos, se subrayan unas declaraciones respecto al auge de Ciudadanos en las encuestas de Rajoy, que ha indicado que Cs y PP no son rivales irreconciliables pero tampoco "uña y carne", así como que tiene una buena relación con Albert Rivera y han colaborado bien, por lo que, por responsabilidad, confía en que la formación naranja siga haciéndolo.



En cuanto a Cataluña, apunta que la principal enseñanza de la situación es que el Estado tiene mecanismos para hacer cumplir la Constitución y que funcionan, tanto para proteger "a un Gobierno responsable" como para dar tranquilidad a los españoles, que ven "que hay un Ejecutivo que actúa y protege lo que es de todos porque tiene herramientas para hacerlo", argumenta.