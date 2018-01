Rebelión de los municipios turísticos contra el Gobierno de Canarias capitaneada por el exdiputado José Carlos Mauricio

Puerto de la Cruz, Santiago del Teide, Pájara, Tías y Breña Baja son cinco de los municipios que se podrían incorporar en los próximos meses a la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC), creada el pasado mes de noviembre a partir de la unión de Adeje, Arona, Guía de Isora, San Bartolomé de Tirajana y Mogán y que tiene como cerebro asesor al cofundador de Coalición Canaria y exconsejero de Economía y Hacienda José Carlos Mauricio.

El veterano político grancanario explica que su relación con estos cinco ayuntamientos surgió hace meses y que nace a raíz de su libro C anarias, ¿líder turístico?, motivo por el que la asociación acudió a su Fundación Centro de Estudios Canarios. Con la incorporación de los nuevos municipios, la asociación pasaría de representar el 47,5% de los visitantes que reciben las Islas a acercarse a casi el 90%, según Mauricio, que además aclara que también otros municipios, como el caso de Icod de los Vinos, han solicitado entrar en la agrupación, pero han sido rechazados porque su actividad principal no es el turismo.

“Sobre esa base del libro me pidieron asesoramiento. Yo estuve encantado porque tengo un centro de estudios pequeñito en el que no paso sino apuros y estoy permanentemente en quiebra, solo tengo un empleado, que es mi hija, yo no cobro porque soy pensionista, por lo que dije: ¡chico, me viene muy bien para pagarle el sueldo!, y les asesoré. Les he mandado en los últimos meses sobre diez o doce trabajos sobre infraestructuras turísticas, sobre la relación con África o la renovación en la nueva Ley del Suelo. Ellos están muy contentos con mi asesoramiento técnico”, sostiene Mauricio, al tiempo que se aleja del foco de cabeza pensante porque “hay cinco alcaldes de momento, que luego serán diez, muy potentes del turismo del siglo XXI, la prueba son los foros de turismo realizados por Maspalomas y Arona. Estos están en su tiempo mientras que el Gobierno de Canarias está en 1980”.

El exdiputado y exdirigente de CC, José Carlos Mauricio. Alejandro Ramos

El que fuera influyente diputado nacional durante el Gobierno de José María Aznar recalca que ve “peyorativo” que se llame a estos ayuntamientos “díscolos”. “¿Por qué son díscolos?, la apuesta del Gobierno por el turismo es muy pobre”. A su parecer, no concuerda que, a pesar de ser el principal motor económico, en los presupuestos anuales de 8.000 millones de euros se destinen específicamente al turismo tan solo 80 millones de euros. “¿Cómo es posible que la industria que deja más riqueza, ingreso fiscal y empleo, y es el 50% de la actividad económica, solo tiene 80 millones de euros en el gasto público y en la inversión apenas tiene nada?, ¿cómo se financian los municipios turísticos y sus servicios? No hay respuesta, como va bien, dicen que el turismo va solo. Pero no va solo, es increíble que con el éxito que se está teniendo se siga con el modelo turístico de los 80 cuando todo el negocio y el modelo turístico ha cambiado. El turismo en Canarias no puede seguir teniendo 80 millones de euros y que en la Agenda Canaria del Gobierno no se haya incluido el turismo, como si fuera una cosa secundaria”.

“Estos cinco ayuntamientos vienen desde hace meses diciéndole al Gobierno que estamos ante un momento clave y que hay que invertir públicamente más en el turismo, es necesario que se desarrolle y cambie de modelo, internet ha supuesto y va a suponer un cambio tremendo, sobre todo con el 5G. Con todo esto hay que reflexionar y se encuentra con una respuesta del Gobierno muy pobre, 80 millones de euros. Lo único que plantea la asociación es la creación de una estrategia, que el turismo sea gobernado con la participación de todos, incluyendo el sector privado, y que sean consensuados los proyectos”, avanza.

Desde la asociación, según el asesor, consideran que el Ejecutivo autonómico ve a los consistorios como unas administraciones “menores de edad que se les tutela”, pero que en realidad lo que ha pasado es que “se han hecho mayores de edad y no soportan que los sigan tratando como enanitos políticos cuando son gigantes económicos, han dicho que aquí estamos nosotros, con nuestra opinión, somos un instrumento más del turismo de Canarias y España”. De hecho, también tres de estas administraciones (San Bartolomé de Tirajana, Arico y Granadilla de Abona) han promovido la creación de la Alianza de Municipios Turísticos, en la que están los ochos municipios turísticos más importantes de España y que nació en marzo de 2017.

Pero las críticas de Mauricio del Gobierno son más, entre ellas a las personas que se encargan de la consejería correspondiente. “Hemos tenido una consejera de Turismo a la que han quitado, un consejero que no es especialista en el tema y que hasta que se haga con el control del tema pasarán muchos años...no podemos esperar”, y apunta a que en Canarias este mercado está controlado “por tres o cuatros lobbys que no representan el total” con el predominio de Ashotel, dejando “marginados” a los representantes de las demás islas.

“Las consecuencias son que cinco ayuntamientos se han unido, pero lo que más desconcierta es que no son de Gran Canaria para luchar contra Tenerife, está todo el sur de Gran Canaria y el de Tenerife, que es la parte importante, y pronto estará el norte también, no se ha podido atacar con que son los canariones, todo Tenerife va a estar”.

En búsqueda del diálogo perdido

A pesar de esta separación respecto a Promotur que se reflejó por primera vez en Fitur, no se trata de una guerra sin cuartel ya que la voluntad es hacerle ver al Gobierno que no pueden hacer las estrategias sin contar con los demás y que hay que abogar por el diálogo y el consenso. “El turismo va a una velocidad tremenda y en dos o tres años volveremos a la competitividad normalizada y cuando lleguemos a ese momento se incrementará la competencia. Tenemos que estar preparados y el Gobierno en este tema no está ni se enteran, están sumidos en solo contar turistas, pero no hace política turística. El turismo no va solo, hay que planificarlo, consensuarlo y coordinar actuaciones. Dentro de tres años podemos estar en 12 millones de turistas frente a los 16 de ahora, pero eso no sería malo si esos 12 dejan 20.000 millones de euros en vez de los 17.000-18.000 millones que dejan ahora”, incide.

Infografía del pabellón de la AMTC en Fitur 2018

En Fitur la asociación acudió con un estand propio, algo que para Mauricio no rompe la unidad de Canarias porque se trata de una marca complementaria del Archipiélago como lo es Ibiza de Baleares o Benidorm de la Comunidad Valenciana, dos polos turísticos que son independientes en la principal feria de esta industria en España. No obstante, no cierra la puerta para que el año que viene la organización se sume al puesto de las Islas, pero con una condición: “que el estand de Canarias no sea de segunda división cuando los de Andalucía y Madrid son de primera. El estand de Canarias es muy poquita cosa y somos el primer destino turístico de España, pero el turismo peninsular no llega como antes de la crisis cuando todos los demás tipos de turistas han superado las cifras. Esto es porque no tenemos una buena promoción”.

Una vez pasó la feria, Mauricio cataloga de “éxito” el estreno en la misma porque “ha abierto un debate y han tenido un protagonismo que antes no tenían. Altos representantes empresariales de todas las islas han llegado diciendo que hacía falta esto y que estaban dispuestos a apoyarlo como empresarios porque a ellos también los tenían marginados, menos a los del norte de Tenerife”. Por su parte, desde la AMTC esta semana emitieron un comunicado en el que cifraron el impacto de su puesto en un 20% del total de los visitantes de la feria, lo que se traduce en más de 50.000 personas que vieron la marca o pasaron por delante de él. De este total, 14.600 recabaron o solicitaron algún tipo de información de manera directa a los promotores turísticos colocados por los cinco municipios.

El siguiente acto destacado que realizará la asociación será una conferencia de municipios que se celebrará en mayo. En ella se presentarán todas las propuestas sobre un cambio en la gestión del turismo en el Archipiélago.

“Esto va a acabar, si uno piensa bien, en que se pongan de acuerdo el Gobierno y los municipios, pero en la base de que mandan todos, no el que tiene Promotur. Tiene que haber diálogo”, concluye.

Tías se desmarca de las palabras de Mauricio

El Ayuntamiento de Tías ha negado que quiera sumarse a la AMTC y asegura que está conforme con la labor realizada por la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL), que conforma parte en eventos como estos de Promotur.