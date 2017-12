Coalición Canaria y PP rechazan excluir la actividad del alquiler vacacional de los beneficios fiscales recogidos en el REF

El pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado, con los votos de CC, PP y ASG y la abstención o apoyo parcial del PSOE, el punto de la moción de Podemos pactada con Nueva Canarias en el que proponía impedir que los beneficios fiscales del REF a través de la Reserva de Inversiones pudieran dedicarse al negocio de la vivienda vacacional.

“Es importante evitar que no se incentive la inversión en este tipo de actividad, ya que se pone en peligro la preservación de suficiente vivienda para asegurar la convivencia social”, ha afirmado María del Río, diputada de Podemos.

Sin embargo, el pleno ha aprobado por unanimidad el punto en el que se pide al Gobierno de Canarias que cumpla los acuerdos del Parlamento, ya que no ha hecho caso de las proposiciones no de ley aprobadas anteriormente en la Cámara en materia de vivienda.



Otro punto aprobado fue pedir al Gobierno que agilice la aprobación del nuevo decreto regulador del alquiler vacacional, pero el resto de la propuesta fue rechazada.



Del Río aseguró que en Lanzarote y Fuerteventura se vive una situación de emergencia por los problemas en el acceso a la vivienda ante el avance del alquiler vacacional, y advirtió de que ese aumento desmesurado de los alquileres se extenderá al resto del archipiélago porque estas islas son solo "una avanzadilla" del problema.



"No negamos la capacidad de la vivienda para generar recursos a la población, pero debe haber una regulación para evitar consecuencias perversas" que chocan frontalmente con el derecho constitucional a la vivienda, dijo la diputada.



La vivienda vacacional se concentra en zonas residenciales e impide a las clases medias y a los trabajadores acceder a alquileres a precios razonables, debido además a la falta de una política de vivienda pública por parte del Gobierno de Canarias, denunció.



Advirtió de que se está poniendo en peligro la convivencia social y por eso no se debe incentivar fiscalmente con la RIC la adquisición masiva de viviendas que han quedado vacías por la burbuja inmobiliaria para dedicarlas a alquiler vacacional.



Podemos, con el apoyo de Nueva Canarias, la oposición de CC, PP y ASG y la abstención del PSOE propuso sin éxito que el Gobierno de Canarias regule por ley el alquiler turístico para que no afecte a los alquileres residenciales ni a la convivencia entre vecinos, y para que no deteriore la calidad de la oferta regular.



CC, PP y ASG rechazaron también la propuesta apoyada por Podemos, NC y PSOE para la creación de parques de viviendas mediante un nuevo plan de viviendas y que se cree una bolsa de viviendas de particulares en alquiler gestionadas por ayuntamientos con el apoyo de la Comunidad Autónoma.



Tampoco se aceptó reforzar la inspección turística contra los alquileres vacacionales ilegales ni privar a este negocio de los beneficios fiscales de la RIC.



Nereida Calero, diputada de CC, señaló que su grupo comparte la preocupación por la falta y carestía de viviendas residenciales en alquiler, pero señaló que el problema hay que abordarlo con sensatez y no dando bandazos como a su juicio hace Podemos, además de que no se puede regular el alquiler vacacional de la misma manera en todas las comarcas y todas las islas.



Melodie Mendoza, de ASG, dijo sobre esa cuestión que el alquiler vacacional en Fuerteventura es muy diferente a La Gomera, en donde convive sin problemas con el alquiler residencial y es esencial en el modelo turístico de esa isla.



Josefa Luzardo, del PP, dijo que el problema de la vivienda en Canarias se debe a la falta de políticas públicas por parte del Gobierno de Canarias.



El diputado de Nueva Canarias, Román Rodríguez, advirtió de que el problema de la vivienda residencial "se agrava día a día", al mismo tiempo que avanza sin control el alquiler vacacional y que el Gobierno de Canarias carece de política de vivienda pública.



El aumento de los alquileres es tal que "ni siquiera los médicos" consiguen alojamiento en las islas más turísticas, advirtió, y vaticinó que si el Gobierno de Canarias sigue "mirando para otro lado" habrá reacciones de la población contra el turismo, porque "cualquier modelo turístico no vale".



"Un modelo turístico que desplace a los residentes de las viviendas disponibles no nos vale", se avecina "un desastre que está afectando a la convivencia", aseguró.



El PSOE defendió su abstención porque aunque está de acuerdo en general con las propuestas, también tiene matices, según su diputada Teresa Cruz Oval.