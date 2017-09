Román Rodríguez: "Sorprende que Clavijo calle cuando Alonso reconoce que Tenerife vierte agua sin tratar"

Nueva Canarias ha acusado este miércoles al Gobierno Autónomo de "confundir intencionadamente" al hablar de los vertidos de aguas residuales para beneficiar al Cabildo de Tenerife, que preside CC, y perjudicar al de Gran Canaria, usando una "doble vara de medir" con uno y otro.



Prueba de ello es que el jefe del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, también de CC, no haya criticado que el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, admitiera que en su isla se vierten aguas residuales sin tratar al mar, pero sí que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, de NC, haya asegurado que en su isla sí se depuran las aguas, según ese partido.



"Sorprende que un presidente de un cabildo diga que, efectivamente, en su isla hay agua no tratada que se vierte al mar y el presidente se calle y que otro presidente del cabildo de otra isla diga que la que vierte en su isla la trata y salga el presidente inmediatamente, al día siguiente, a responderle", ha declarado al respecto el líder de NC, Román Rodríguez.



Quien, en una rueda de prensa convocada con motivo del reinicio de la actividad política tras las vacaciones, ha defendido a Antonio Morales de las críticas que se le han hecho desde el Gobierno Autónomo.



Críticas que ha atribuido a intereses partidistas de CC, que ha sostenido que "ha confundido de manera intencionada" los términos al hablar de esos vertidos para tratar de empañar la gestión del Cabildo de Gran Canaria.



Ya que, frente a las afirmaciones de Antonio Morales de que la casi totalidad de las aguas residuales que se vierten al mar en su isla son depuradas previamente, desde el Ejecutivo se ha respondido que las estaciones donde se tratan dichas aguas no cuentan con las autorizaciones de funcionamiento exigidas por la ley.



Algo que no ha negado Román Rodríguez, que ha atribuido esa carencia al hecho de que "las autorizaciones son complejas y largas, porque afectan a varias administraciones", pero ha insistido en que ello no implica que el Cabildo no esté depurando las aguas correctamente.



"Son cosas distintas, pero las han querido confundir", ha sentenciado Rodríguez, quien ha asegurado que, en todo caso, ese asunto "se va a aclarar" cuando se debata en el Parlamento de Canarias.