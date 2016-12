Román Rodríguez sostiene que Clavijo no tiene legitimidad para seguir siendo presidente

Fernando Clavijo no tiene legitimidad para seguir como presidente del Gobierno de Canarias y si se toma en serio la democracia debe pedir comparecer en enero en el Parlamento regional tras romper el pacto con el PSOE, ha dicho a Efe el presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez.



Recordó Román Rodríguez que Coalición Canaria recibió el 18% de los votos en las pasadas elecciones autonómicas, cantidad con la que a su juicio no se puede gobernar, por lo que dijo que si Fernando Clavijo cree en la democracia debe pedir que enero sea hábil parlamentariamente para comparecer.



El presidente de Nueva Canarias insistió en que Fernando Clavijo debe someterse a una cuestión de confianza, y sobre una posible moción de censura dijo que los partidos que tienen diputados suficientes para presentarla, PP y PSOE, son lo que tienen que decidir si lo hacen.



Nueva Canarias no tiene diputados suficientes para presentar una moción de censura pero está dispuesta a participar en ella, aseguró Román Rodríguez, quien recordó que desde el principio de la legislatura habló de un gobierno en crisis.



El "peor" gobierno de la historia, que ha tenido una actuación "pleitista" y con un presidente, Fernando Clavijo, que, ha repartido los fondos en función de los intereses de su partido, ha afirmado Román Rodríguez.



El presidente de Nueva Canarias cree que Fernando Clavijo ha puesto en crisis las instituciones del archipiélago por "empeñarse en imponer" sus tesis en cuestiones como la ley del suelo, la sanidad y el reparto del Fondo de Desarrollo, entre otras.



Román Rodríguez también ha acusado a Fernando Clavijo de "utilizar el poder para ganar voluntades a costa" de los servicios públicos, y de ser un presidente que representa "lo peor de la política canaria por su soberbia y autoritarismo" y ser "todo lo contrario de lo que aparentaba".



También ha manifestado Román Rodríguez que el PSOE deberá explicar los motivos por los que ha aguantado durante año y medio.