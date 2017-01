Ruano invita a "quien tenga una mayoría mejor" que Coalición Canaria a "presentar un programa de gobierno"

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Parlamento canario, José Miguel Ruano, ha invitado este viernes a "quien tenga una mayoría mejor" que brindar a los canarios para resolver sus problemas a "ofrecerla, constituirla, presentar un programa de gobierno y un candidato o candidata que lo afronte".



El diputado de CC ha recalcado que esa propuesta deberá conseguir los 31 apoyos imprescindibles para que prospere una moción de censura en el Parlamento de Canarias.



"Si se dan esas condiciones, esa es la situación de un Parlamento que tiene 60 escaños", ha referido.



El portavoz parlamentario del único partido que sustenta al Ejecutivo en minoría que preside Fernando Clavijo tras la expulsión del PSOE, ha considerado que si estas condiciones no se dan, "lo lógico es que el Gobierno intente alcanzar acuerdos día a día en el Parlamento con un esfuerzo que tiene que pasar, necesariamente, por el consenso y el diálogo".



Tras la reunión celebrada con Clavijo para abordar los asuntos que Canarias planteará el próximo martes en la Conferencia de Presidentes, el portavoz de Asamblea Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, ha manifestado que, de cara al próximo pleno parlamentario en el que el presidente explicará la reciente crisis de gobierno, su partido abogará por "seguir trabajando en un proyecto que sea capaz de buscar la cohesión y la unidad del Archipiélago".



"Para nosotros lo importante son los programas y proyectos, en menor medida los partidos y las personas. Por ello, entiendo que todos los partidos políticos deben estar unidos en la defensa de crecer en una única dirección y atender las necesidades de las islas en su conjunto, especialmente las de las no capitalinas", ha dicho.



El expresidente socialista del Cabildo gomero ha recalcado que algunas de estas islas, como La Palma, La Gomera y El Hierro, "han tenido un crecimiento demográfico negativo", un asunto que, en su opinión, debe ser tenido en cuenta a la hora de trabajar en la cohesión territorial del Archipiélago.



Preguntado sobre si ratificará o no en ese pleno su apoyo al gobierno en minoría de Clavijo, Casimiro Curbelo ha recalcado que "no ha perdido sus principios vinculados a la opción progresista".



Sin embargo, ha afirmado que es "realista" y ha recordado que "viene de una isla no capitalina", por lo que, según ha dicho, tiene "que defender los intereses de Canarias en el marco de la atención preferente de estas islas".



"Hay, incluso, una llamada a la participación en la suma del ámbito parlamentario progresista. No he dejado de serlo, muy al contrario, cada día la corroboro más, pero tengo una visión de Canarias que debo defender a pies juntillas", ha aseverado.



Por su parte, la portavoz de los populares en la Cámara regional, María Australia Navarro, ha reiterado que en el próximo pleno el PP "escuchará al presidente Clavijo y, posteriormente, será bastante crítico con unos y otros, CC y el PSOE, los partidos que han dado hasta hace poco el respaldo al anterior Gobierno" de Canarias.



"Entendemos que no se pueden colocar ahora como espectadores de algo que ha pasado y que es ajeno a ellos, cuando han sido los protagonistas de una crisis política y son los responsables de la actual situación de la comunidad autónoma, que tiene al frente a un Gobierno débil, con escaso apoyo parlamentario y, además, con una fuerza política que le apoya, CC, que también tiene escaso respaldo social", ha referido.