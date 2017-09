Sí Se Puede urge al Gobierno y a los cabildos a darle prioridad a la depuración de aguas residuales

Sí Se Puede urge a Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias y a las presidencias de los siete cabildos a poner todos los medios necesarios para garantizar una depuración adecuada de las aguas residuales, tanto las que se están vertiendo al mar, directamente o con tratamientos inadecuados, como las que están contaminando la tierra.



José de León, portavoz de la comisión de Ecología de la organización ecosocialista denuncia este viernes en un comunicado que los gobernantes "no están a la altura de las circunstancias".



Mientras el pueblo canario muestra su enorme preocupación por "el gravísimo" problema medioambiental que provocan los vertidos, señala, "los que llevan toda la vida en el poder no han hecho otra cosa este verano que responder con patrañas y disculpas absurdas".



"Ya basta de mentiras, no necesitamos que nos vendan motos averiadas, exigimos soluciones", asevera de León, quien afirma que la organización ecosociolista apoya las movilizaciones de la ciudadanía y anima a la participación en la manifestación que se celebrará este sábado a partir de las 11 horas, desde la Plaza Weyler de Santa Cruz de Tenerife, convocada por la Asamblea en Defensa de Nuestra Tierra.



Además de criticar la gravísima situación planteada y exigir responsabilidades, Sí Se Puede aporta soluciones, ya que, según este partido, es posible erradicar los vertidos de aguas residuales sin depurar pero para ello hay que invertir el presupuesto adecuado.



En primer lugar, José de León comenta que es necesario una actualización del conocimiento de la situación de la depuración en todas las islas, para lo que es imprescindible realizar auditorías serias y rigurosas.



En este sentido, la organización ecosocialista insta a la Viceconsejería de Medioambiente del Gobierno de Canarias a ejercer su labor fiscalizadora "que ahora mismo solamente cumple a medias, de una manera demasiado laxa".



Igualmente, De León exige especial rigurosidad a la hora de conceder Declaraciones de Impacto Ambiental positivas a nuevas instalaciones y empresas, condicionándolas a que garanticen la buena gestión de sus aguas residuales.



Asimismo, Sí Se Puede insiste en la necesidad de completar y mejorar el sistema de recolección y saneamiento, canalizando por separado las aguas negras y las de escorrentía, lo que, además de facilitar la recuperación de las aguas grises, evitaría que cada vez que llueva emerjan los residuos fecales.



Del mismo modo, la organización ecosocialista ve prioritario arreglar todas las averías y mejorar las instalaciones de depuración existentes, que en muchos casos son obsoletas, insuficientes o, incluso, ilegales.



También subraya la obligatoriedad de conectarse a la red, así como la necesidad de dotar de depuradoras a las nuevas instalaciones hoteleras y otras instalaciones turísticas o de ocio.



José de León plantea que Canarias debe avanzar en la reutilización de aguas depuradas, así como en el apoyo a la instalación de sistemas de depuración natural bien ejecutados donde sea posible.



En esta línea, Sí Se Puede propone introducir el uso de energías renovables para la depuración, así como en todo tipo de instalaciones de gestión de residuos.



"Es paradójico que el Instituto Tecnológico de Canarias tenga un área exclusiva de investigación en depuración de bajo coste energético y con energías renovables y que, incluso, lleve más de una década aplicando técnicas de desalinización con renovables en Túnez y Marruecos, mientras que en Canarias no se le está sacando partido", manifiesta el portavoz ecosocialista.



Desde Sí Se Puede se hace un llamamiento a las administraciones, a las empresas y a toda la ciudadanía para realizar todos los esfuerzos posibles de depuración previa, así como de reducción y reutilización de las aguas antes de verterlas a la red.