UPCC expresa su "preocupación" por la situación que atraviesa la RTVC a los partidos de la oposición

El secretario general de la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC), Txema Santana, ha expresado su "preocupación" por la "situación actual de la Radio Televisión Canaria" a Ángel Víctor Torres (secretario general del PSOE), Román Rodríguez (presidente de Nueva Canarias), José Estalella (parlamentario del PP) y Juán Márquez (diputado de Podemos) durante una reunión privada de más de dos horas de duración mantenida en el restaurante El Herreño, de la capital grancanaria.

Esta preocupación viene de la decisión del presidente del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria, Santiago Negrín, de sacar unilateralmente a concurso los informativos de la tele del ente público por 144 millones de euros para la próxima década, en contra de los criterios del Parlamento, que hizo que toda la oposición se uniera para cesarlo al frente de RTVC.

Negrín ha publicado las bases de una nueva convocatoria sin someterse al consejo rector de RTVC alegando que quien convoca es una empresa pública dependiente del ente, la Televisión Pública de Canarias. Además, los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias no informan sobre los pliegos del concurso, que fueron aprobados el pasado 28 de agosto y que se modificaron por tercera vez el 2 de octubre.

A la salida del encuentro, a la que fueron invitados todos los partidos políticos del Parlamento de Canarias, ningún representante quiso hacer declaraciones, dejándolo en manos de la UPCC. Sin embargo, sus posturas son ya conocidas: desde Podemos proponen que los informativos sean 100% públicos; la nueva dirección del PSOE cambió su postura anterior de cesar a Negrín y ahora no adoptará ninguna decisión hasta tener tres informes para evaluar la situación del ente; el PP dejó sólo a Negrín en el Consejo Rector y ha tildado "chapuza manifiesta y grosera" el concurso de informativos de RTVC; y Nueva Canarias espera que el PSOE se aclare para poder destituir a Negrín.

Santana, sin ofrecer muchos detalles, ha hecho hincapié en la postura que mantiene la UPCC en este tema: "Creemos en el rescate para la ciudadanía de la RTVC y los informativos se deben prestar en el futuro como un servicio público. No creemos que los informativos deban estar privatizados; pero nosotros no votamos y son los políticos los que deben legislar".

La postura de la UPCC fue clara desde que Negrín publicara el concurso: el Parlamento de Canarias es el máximo responsable de la situación al no evitar que una sola persona trate de externalizar unos servicios informativos que, a su juicio, deben ser públicos y gestionado pos su trabajadores. Para la organización no basta con destituir a Negrín porque si el Parlamento no elige al Consejo Rector con una oferta pública de empleo para evitar la precariedad de los actuales empleados no servirá de nada.

El actual secretario general de la UPCC, elegido el pasado 1 de octubre, mantiene esta postura, pero matiza que su labor se limita a ofrecer todos los recursos que estén en su mano para avalar "otra RTVC" más cercana a "la ciudadanía" y es el Parlamento de Canarias, "principal responsable de esta situación", quien debe tomar las decisiones.