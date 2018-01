Videoreport avisa al Parlamento que la candidata del PSOE para RTVC es incompatible por ser su empleada

La candidata del PSOE a vocal del Consejo Rector de Radio Televisión Canaria (RTVC), la periodista Carmen Zamora, es empleada en excedencia de la actual adjudicataria de los servicios informativos de TVC, Videoreport, y a juicio de esta empresa que vuelve a optar al concurso, incurre en incompatibilidad para ejercer el cargo.

Videoreport se ha dirigido este martes al Parlamento de Canarias, que el próximo lunes vuelve a votar las candidaturas de CC y PSOE a vocales del Consejo Rector de RTVC, para avisar a la Cámara de que en el caso de la aspirante del PSOE el hecho de ser empleada suya, aunque sea en excedencia, va contra la Ley de RTVC.

El artículo 11.6 de la Ley 13/2014 indica que “la condición de miembro del Consejo Rector es incompatible con cualquier vinculación directa o indirecta a empresas publicitarias, de grabación […] o a cualquier tipo de entidades relacionadas con el suministro y dotación de material o programas a RTVC […] y sus sociedades”.

A ese artículo se refiere Videoreport cuando expone al Parlamento que la aspirante del PSOE no es idónea para el cargo. Y lo hace explicando que Zamora es empleada suya en excedencia, que ha trabajado como redactora de TVC desde 2008 y que en julio de 2016 solicitó el reingreso a su puesto, trámite aún pendiente.

En el escrito remitido por la directora general de Videoreport Canarias, Ana María Simón, a la presidenta de la Cámara, Carolina Darias, se alude a que la petición de reincorporación se encuentra “pendiente de concederse, sujeta a la existencia de vacante, de conformidad con el artículo 46 del ET [Estatuto de los Trabajadores]”.

Además, hace hincapié, aportando jurisprudencia, en el hecho reconocido de que una excedencia no supone la ruptura del vínculo laboral y profesional. “El ET y la jurisprudencia establecen que la excedencia no comporta que desaparezca el vínculo laboral con la empresa, sino simplemente la suspensión de algunas de sus obligaciones”, como las funciones de su puesto o ser remunerado por realizarlas.

Videoreport apunta también al Parlamento la circunstancia de que la periodista a la que el PSOE quiere como vocal del Consejo Rector tenga su puesto de trabajo en los informativos de TVC. Y que sea ese Consejo Rector quien deba informar y tomar parte en la adjudicación del nuevo concurso, al que vuelve a optar Videoreport.

Dado que la periodista tiene un “derecho de reingreso” a la entidad contratista de los servicios informativos en cuanto se produzca una vacante, sea ahora antes de que venza el actual concurso, o cuando entre en vigor el nuevo con esta misma u otra empresa, Videoreport considera que Zamora debería abstenerse en todo lo relacionado con la tramitación de este contrato de 144 millones de euros.

“En este caso adquiere especial relevancia el hecho de que el Consejo Rector está llamado justamente a tener una intensa participación en el procedimiento de licitación antes aludido, en cuyos pliegos se prevé, por ejemplo, la obligación de recabar informe de dicho Consejo Rector constituido en Junta General de TVPC con carácter previo a la adjudicación del contrato”, expone el escrito de Videoreport.

“Por lo tanto”, continua, “en el caso de que fuese elegida la Sra. Zamora no podrá intervenir en ninguna reunión del Consejo Rector en la que se trate sobre el citado procedimiento de licitación, pues concurriría en ella la causa de abstención prevista en el artículo 23.2 e) de la de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público”.

Esa causa se refiere a que deberán abstenerse de tomar decisiones en contratos con el sector público quienes tengan “relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar”. Y los dos años naturales desde julio de 2016 todavía no han transcurrido.

El lunes 29 está previsto en el orden del día del Parlamento una nueva votación relativa a las dos vacantes existentes en el Consejo Rector. Tanto la aspirante del PSOE, Carmen Zamora, como la candidata de Coalición Canaria, Marta Cantero, no han logrado en dos votaciones anteriores de noviembre y diciembre los 40 votos necesarios para contar con el respaldo de dos tercios de la Cámara.

En esta tercera votación bastarán 36 votos favorables de sus señorías, cifra que está al alcance de Coalición Canaria (18) y PSOE (15), con el apoyo de Agrupación Socialista Gomera (3). En votaciones anteriores, el PSOE solo ha logrado 14 por la baja por maternidad de una de sus diputadas, si bien desde las filas del PP Cristina Tavío no ha votado en contra, como el resto de sus compañeros de partido.