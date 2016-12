Aplazada la apertura provisional del túnel de la nueva carretera de La Aldea

La circulación provisional por el túnel de la nueva carretera La Aldea-El Risco en convoyes organizados que lo cruzarán dos veces al día no estará operativa hasta la próxima semana, según ha informado este jueves el alcalde de La Aldea (Gran Canaria), Tomás Pérez.



El regidor ha dicho a Efe que el paso por esta infraestructura lleva aparejado un plan de autoprotección para garantizar la seguridad de los vehículos y sus ocupantes, que hasta que no se cumpla en su totalidad no permitirá dar luz verde a este tráfico controlado.



Tomás Pérez ha especificado que se tienen que hacer todas las comprobaciones técnicas, un simulacro de respuesta de apoyo a un accidente dentro del túnel y, además, aún no se completado la colocación de dos kilómetros de barreras de hormigón para que la circulación sea segura.



El pasado lunes consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno canario, Pedro Ortega, mantuvo una reunión de trabajo con representantes institucionales y el equipo técnico implicado en la obra para que esta iniciativa arrancase antes de acabar esta semana.



Con ese fin se estructuró un plan de autoprotección para garantizar la seguridad durante el tiempo en el que permanezca abierto el paso eventual, que tendría lugar a primera hora de la mañana y por la tarde



La idea consiste en activar por la mañana y por la noche el paso de un convoy, integrado por un máximo de 80 vehículos custodiados por las fuerzas de seguridad, que han colaborado en su diseño del plan junto a los responsables de cuerpos de seguridad del Estado y del Consorcio de Emergencias, además del área correspondiente del Gobierno canario