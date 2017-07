El reparto de áreas entre PP y CC empantana la negociación para un pacto de gobierno en Canarias

El Partido Popular quiere gestionar cuatro grandes áreas políticas en el futuro Gobierno de coalición con los nacionalistas. Áreas que no necesariamente se deben traducir en el mismo número de consejerías. Éste, y no la reforma fiscal y la bajada lineal del IGIC del 7 al 5 por ciento es el gran escollo que mantiene en stand by la negociación para redactar el pacto de gobernabilidad entre ambas opciones políticas.

Y es que a los conservadores les preocupa más las áreas de poder (turismo, empleo, educación y economía) que las consejerías concretas para llevar a cabo las políticas que quieren impulsar. Sin embargo, desde CC se quiere conformar un Ejecutivo en el que se entrecrucen los cargos entre ambos socios, un esquema que recuerdan que ya establecieron tanto en los tiempos de Adán Martín como en los de Paulino Rivero cuando ambos co gobernaron con los conservadores.

Un esquema que mantiene solo ceder tres consejerías al PP, una cuestión que para los conservadores es menor si esos tres departamentos incluyen la gestión de las cuatro grandes áreas que quieren dirigir en los dos años que restan de Legislatura.

Esa es la línea roja del PP, al igual que para CC ha sido su oposición a rebajar de forma lineal el IGIC.

Fernando Clavijo y Asier Antona este miércoles durante un receso del pleno del Parlamento de Canarias. Canarias Ahora.

A solventar ese problema del reparto de áreas (más definir los flecos para rebajar el IGIC en sectores concretos e incluir una menor presión fiscal en el tramo autonómico del IRPF) se han dedicado este miércoles, aprovechando a celebración del pleno del Parlamento, varios dirigentes del PP y de CC, que han estado manteniendo encuentros discretos (comenzando por los propios Asier Antona o Australia Navarro con el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo) con el fin de allanar el camino para la reunión pública que ambas formaciones quieren celebrar el viernes.

Un encuentro que tanto dirigentes del PP como de CC insisten en que servirá, o bien para escenificar el empujón final de la negociación, o bien para dar a conocer la ruptura definitiva de las conversaciones.

Límite: crédito extraordinario

Varios dirigentes de los conservadores canarios han insistido en que "no podemos llegar a la votación del crédito extraordinario" el próximo martes o miércoles en el Parlamento "sin saber si estamos dentro o fuera del Gobierno", toda vez que "nuestra actitud será, obviamente, distinta en un caso y en otro".

Por ello, insisten en que "es vital que el viernes se tenga ya todo aclarado", y desde el entorno de Antona se afirma que "aunque parece que es poco, hay tiempo suficiente para arreglar las cosas si es real la voluntad de acuerdo expresada por Clavijo" al presidente regional del PP el pasado martes, 11 de julio.

"Lo que no tiene sentido es alargar la negociación mucho más allá de la próxima semana", insisten al entender que septiembre es un mes muy tardío, pues por la dinámica gubernamental y el calendario de la Cámara regional (que incluye la presentación y aprobación de los Presupuestos), los dejaría "solo con 15 meses de gestión en el Ejecutivo, incluyendo un año 2018 que es prácticamente pre electoral".