La Asociación de Alquiler Vacacional acusa al Gobierno canario de seguir el guión de la patronal hotelera tinerfeña

La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) ha acusado al Gobierno regional de promover unilateralmente la modificación del decreto que regula el alquiler de viviendas turísticas siguiendo "el guión orquestado por la patronal hotelera tinerfeña".



Ascav reacciona así en un comunicado a la decisión del Ejecutivo, anunciada este lunes, de sacar a consulta pública la modificación del decreto de 2015, de lo cual esta asociación se ha enterado por la prensa a pesar de que es el principal representante del colectivo afectado.



"No vamos a permitir que la normativa de la vivienda vacacional responda a un guión orquestado por la patronal hotelera tinerfeña", advierte Ascav, que considera evidente que no interesa tener en cuenta a la asociación.



Según Ascav, el Gobierno quiere vender a la opinión pública "falacias", como que la vivienda vacacional "daña el modelo turístico canario" y que "es la responsable única y directa de la falta de viviendas para residentes", cuando es el ejecutivo regional el que no cuenta desde 2009 con un plan de viviendas.



El alquiler de estas viviendas es en la mayoría de los casos un complemento de renta, no una actividad económica, y necesita "una regulación justa para todos", según Ascav.



"La vivienda vacacional sólo aloja el 8,32% de turistas que nos visitaron en el 2016 mientras que alojaba al 10,71% en el 2010", de manera que cae la cuota de mercado según informes del propio Gobierno de Canarias, argumenta Ascav.



En cambio el 80% de los turistas se aloja en hoteles, "un porcentaje que les resulta insuficiente cuando en otras comunidades sólo representa el 65%".



"El turismo es un recurso de todos y todas del que todos los canarios, y no sólo unos pocos, tenemos derecho a beneficiarnos", afirma la asociación.