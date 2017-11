La consejera de Hacienda declina valorar las investigaciones sobre el presidente canario en el caso Grúas

La portavoz y consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha declinado este lunes entrar en valoraciones sobre las investigaciones al presidente canario, Fernando Clavijo, en el denominado caso Grúas.

"Como Gobierno no entramos a valorar algo que aún no ha ocurrido. Es una denuncia política sobre un expediente administrativo que ya ha sido archivado en varias ocasiones. Como Gobierno no vamos a entrar a valorar algo que aún no ha ocurrido", ha insistido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El caso Grúas se remonta a la etapa de Clavijo como concejal de Seguridad Ciudadana y alcalde de La Laguna (Tenerife) y está relacionado con el servicio de retirada de vehículos de la vía pública.

Las diligencias sobre este caso las ha llevado a cabo el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, si bien la causa la asumirá el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) debido a la condición de aforado del presidente de Canarias.