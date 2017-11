El 52% de los docentes en Canarias supera los 50 años

El 50% del profesorado de Canarias se renovará en un plazo de 10 años, pues hoy en día en torno al 52% de los docentes son mayores de 50 años, ha alertado este jueves el presidente del Consejo Escolar de Canarias, Ramón Aciego.



Aciego, que ha comparecido en comisión parlamentaria para hablar de la planificación del curso 2017-2018, ha pedido que se afronte el reto de renovación de personal como "un desafío y una oportunidad", para lo que es necesario mejorar la formación del profesorado con más prácticas curriculares.



El presidente del Consejo Escolar de Canarias ha asegurado que en las Islas la "hoja de ruta de política educativa está claramente trazada" en la ley canaria de educación aprobada en 2014, normativa que garantiza la necesaria estabilidad del sistema educativo.



No obstante, ha indicado que toda la planificación precisa de una estimación económica que haga posible su viabilidad y ha recordado que la ley canaria de educación compromete al Gobierno canario a destinar a educación el 5% PIB en el año 2022.



"Entendemos que este compromiso tiene que hacerse efectivo para afrontar con éxito y garantías los continuos retos" a los que se enfrenta el sistema educativo, ha afirmado Aciego, quien ha reconocido que Canarias está en la media de inversión respecto al resto de las autonomías.



Uno de esos retos, ha precisado, es el incremento de la oferta en educación infantil de 0 a 3 años, periodo en el que ha denunciado que Canarias tiene "un desfase muy grande" respecto a cualquier otra comunidad.



Asimismo, ha abogado porque se consolide el Programa Impulsa para educación infantil y el Programa Tránsito destinado al acompañamiento de niños que salen de primaria y van a secundaria, pues ambos programas no llegan a una generalización del 40%.



Otros desafíos son la apuesta del Ejecutivo por la FP Básica, por la atención a la diversidad y por una FP que adopte un modelo proactivo e impulse y estimule la innovación del tejido productivo canario.



La diputada de CC Alicia García ha comentado que aunque en estos momentos no se llega al 5% del PIB, está segura de que "si llega más dinero" se va a dirigir a políticas básicas, como educación, sanidad y políticas sociales.



Alicia García ha lamentado que en los últimos años de crisis económica no solo no se invertía en educación sino que descendieron las políticas en este área.



Ha agregado además que la ley canaria de educación infantil de 0 a 3 años no es una etapa "ni obligatoria ni gratuita" y ha pedido un marco estatal que regule esta etapa educativa.



La diputada del PSOE Nayra Alemá ha opinado que las recomendaciones del presidente del Consejo Escolar de Canarias deberían de ser la hoja de ruta de la Consejería.



Ha detallado que de los 22.000 docentes que hay en Canarias, casi 9.000 son interinos y más de la mitad son mayores 50 años, al tiempo que se ha quejado, como el resto de los diputados de la oposición, por la falta de inversión en la educación infantil de 0 a 3 años.



La diputada del PP Agueda Montelongo ha destacado que todos los grupos, a excepción de CC, defienden que la inversión en educación llegue al 5% del PIB.



Ha denunciado que Canarias tiene la segunda peor plantilla de profesores de toda España, lo que evidencia la necesidad de incrementar la contratación, y ha resaltado la importancia de vincular a empresas y universidades.



El diputado de Podemos Manuel Marrero ha opinado que los próximos presupuestos de Canarias deberían de implantar dos medidas "estrella": Aumentar la oferta pública gratuita de 0 a 3 años y mejorar la inclusividad.



Manuel Marrero ha manifestado también la necesidad de estabilizar plantillas, atender el abandono escolar y fracaso académico y revisar los contenidos curriculares.



El diputado de Nueva Canarias Luis Campos ha mostrado dudas en relación a que la inversión en educación pueda representar el 5% del PIB en 2022, cuando ahora no llega al 3,50% del PIB.



Luis Campos, quien ha defendido que no hay política más estratégica que la de educación, ha admitido que le preocupa la renovación del profesorado, ya que "o empezamos a trabajar ya en tasas de reposición o vamos a encontrarnos con un problema"



Además exigido mayor inversión para la educación de 0 a 3 años, al igual que la diputada de la Agrupación Socialista Gomera Melodie Mendoza, para quien esta etapa es "fundamental y primordial".



Mendoza también ha reclamado que se aborde el abandono escolar y el acoso en las aulas y ha avisado de que la posible eliminación de las escuelas unitarias sería dramático para La Gomera.