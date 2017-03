Los ecologistas replican a Repsol que les agrada ser "su dolor de muelas"

Ecologistas en Acción ha agradecido este jueves con ironía al presidente de Repsol, Antonio Brufau, sus palabras sobre la oposición que se encontró cuando quiso realizar prospecciones en Canarias, porque les agrada haber sido "un dolor de muelas para quienes quieren destruir el territorio".



Antonio Brufau manifestó este miércoles que el rechazo que Repsol halló en las principales instituciones de Canarias y gran número de colectivos sociales cuando intentó buscar hidrocarburos a 60 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura fue como "un dolor de muelas", y también que le pareció "tercermundista".



"Quisiéramos, por un lado, agradecer su reconocimiento al movimiento social contra las prospecciones. Es agradable saber que nuestra lucha dé dolor de muelas a quienes intentan destruir nuestro territorio. De ese comentario deducimos que nos reconocen esa gran labor de defensa de nuestro océano", le replica Ben Magec, representante en Canarias de Ecologistas en Acción.



Sin embargo, este colectivo no acepta que Brufau tilde de "retrógrado" el movimiento contra las prospecciones, porque lo "retrógrado" es, a su juicio, "vivir en el siglo XXI y no querer ver que la sociedad tiene información y no es fácilmente manipulable".



"Nuestro futuro, como archipiélago, lo vemos verde y renovable. Si usted no lo acepta, es su problema. Gestióneselo", añade.



Ben Magec-Ecologistas en Acción precisa que apuesta por un nuevo modelo energético, que "que se establezca de manera participativa y democrática", y no quiere ni necesita el basado en el petróleo.



A su juicio, la reacción del presidente de Repsol a la oposición que se encontró en Canarias "denota claramente su soberbia, como niño encaprichado que no comprende un no".