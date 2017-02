El grupo Martinón difunde ahora una factura con la que asegura que Soria pagó 318 dólares por dos días de hotel

El grupo turístico canario Martinón ha hecho pública este miércoles una factura de 318 dólares (301 euros) que asegura que abonó el exministro de Industria y Turismo José Manuel Soria por las dos noches que pasó en uno de sus hoteles en Punta Cana, al contrario de lo que ha declarado probado un juez. Se trata de una factura que no aportó en su comunicado de agosto de 2015, después de que se publicara la primera información de la estancia del expresidente del PP canario en el Caribe.



El Juzgado de Primera Instancia número 99 de Madrid ha absuelto a los periodistas Ignacio Escolar y Carlos Sosa y a los diarios que ambos dirigen (eldiario.es y canariasahora.com) de la demanda de protección del honor que Soria interpuso contra ellos por publicar que se había hospedado en una suite del hotel Breathless Punta Cana (República Dominicana) en un viaje privado invitado por sus dueños.



El juez Ramón Badiola no solo considera que Carlos Sosa, el periodista firmante de la noticia, hizo todas las comprobaciones profesionales necesarias para que su información sea aceptada como "veraz" (incluso viajó a Punta Cana a hospedarse en el mismo hotel), sino que va más allá y da por "acreditado" en este procedimiento civil que el entonces ministro "no pagó la estancia en el hotel".



"Ello resulta evidente pues el único justificante que aportó se refiere al abono de costes extras, pues con la cantidad abonada es impensable que pueda pretenderse justificar el pago de la estancia en una suite de un hotel de lujo, por lo que hay una total evidencia de que el señor Soria efectivamente fue invitado por la propiedad del hotel, o lo que es lo mismo, no se le cobró el coste del alojamiento", sentencia el magistrado.



En un comunicado, el grupo Martinón señala que no fue parte en ese procedimiento (se trataba de una demanda de Soria contra los periodistas), por lo que no va a "valorar" el contenido de esa sentencia, "ni tampoco las afirmaciones que en ella se hacen".



Sin embargo, niega las conclusiones del juez y reitera que Soria "pagó su estancia en el hotel por medio de su tarjeta de crédito".



Como prueba de ello, difunde a algunos medios de comunicación una factura emitida por la sociedad propietaria del hotel (Inversiones Ocre Rojo SA), con fecha del 4 de agosto de 2015, en la que consta que Soria pagó dos noches de hotel para dos personas a 144 dólares cada una (288 en total) y otros 30 dólares por "extras de spa", conceptos que incluyen el 18 % de impuestos locales y 10 % de propinas.



"El señor Soria pagó la tarifa que consta en la factura por uso de la habitación del hotel y no por extras, como erróneamente se afirma. El único extra abonado por el señor Soria corresponde a un cargo por el spa de 30 dólares. El resto corresponde al pago de la habitación. Esa es la realidad de lo sucedido", añade.



La sentencia que desestima la demanda de protección del honor de Soria contra los periodistas que publicaron esa información todavía puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Este comunicado no ha sido enviado a Canarias Ahora ni a eldiario.es