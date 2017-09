La indefinición del PSOE paraliza la ‘gran oposición’ a Clavijo

El hecho de que la nueva dirección regional del PSOE canario que encabeza Ángel Víctor Torres no haya sabido o podido definir aún la estructura del Grupo Parlamentario en esta nueva etapa, ni diseñar su estrategia inmediata en asuntos que se disciernen en la Cámara regional, ha puesto en stand by la estrategia de la oposición de aislar al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y al Grupo Nacionalista (CC-PNC) en el Parlamento.

Asuntos como el cese del presidente de RTVC, Santiago Negrín (que se había pactado fuese en septiembre), o la renovación del Diputado del Común, Audiencia de Cuentas, Consejo Consultivo y la reforma electoral (cuya Comisión se ha aplazado al 9 de octubre), están a la espera de lo que decida el equipo de Torres.

Desde Podemos a Nueva Canarias (NC), pasando por el Grupo Popular, no se disimula el desconcierto que produce no saber ni siquiera a qué interlocutor dirigirse en este impasse, pues dan por amortizado a Ignacio Álvaro Lavandera como portavoz parlamentario y aún desconocen si deben contactar con Nayra Alemán, Dolores Corujo o Gustavo Matos para diseñar los próximos movimientos.

Dar oxígeno a Clavijo

La formación morada es la que más desazón muestra ante esta situación, hasta el punto de que su diputado Juan Márquez ha asegurado que “todo indica que el PSOE está dispuesto a dar oxígeno a Clavijo” en su situación de debilidad parlamentaria, por lo que “será responsable de la pérdida de una oportunidad histórica para las fuerzas de progreso”.

NI siquiera le vale a Márquez el discurso de Torres tras la reunión de su primera Ejecutiva regional del 23 de septiembre asegurando que hablará con todas las formaciones parlamentarias para buscar pactos, pues “eso es poner freno al bloque de la oposición”.

“Canarias no necesita un pacto de todas las fuerzas políticas en materia social o sanitaria, pues ya existe, por ejemplo, un Plan de Salud aprobado por unanimidad y que Clavijo no ha implantado. Lo que se necesita ahora es que la ciudadanía contemple cómo se sientan las bases para un gobierno alternativo al de CC”, insiste.

Y es que para Márquez, “que el PSOE se ponga de perfil a estas alturas de la Legislatura, con la deriva de este Gobierno, indica que no quiere cerrarse a un futuro acuerdo con CC” a partir de 2019.

Preocupación de Nueva Canarias

Un poco más comprensivo con “los tiempos de los procesos internos” de los partidos y que el PSOE “hace apenas dos semanas que cerró su Congreso Regional”, el diputado de NC Luis Campos no obstante si manifiesta que “no estamos tranquilos contemplando cómo pasan los días y no sucede nada”.

“Estamos muy preocupados con no haber podido llevar a cabo la destitución de Negrín al frente de RTVC, pues esa era una decisión clara y consensuada por las cuatro fuerzas de la oposición, hasta el punto de que el PSOE se levantó de aquella Comisión en la que nos negamos a seguir escuchando a alguien reprobado por el propio Parlamento y que se niega a dimitir para reconducir la situación lamentable del ente”, ha afirmado.

Campos insiste en que “cuanto antes se aclare la situación del PSOE, mejor para todos”, a la hora de pactar decisiones que dejen en evidencia la soledad de Clavijo en cuestiones claves como, por ejemplo, la reforma electoral.

Con todo, en este debate “estamos más esperanzados”, toda vez que “en su discurso de clausura del Congreso, al que yo asistí, Torres abordó de forma clara que es absolutamente inaplazable y que debe estar en vigor en 2019”.

Asimismo, asegura que, “aunque no hay nada oficial, parece que no se van a cerrar de forma numantina a la lista regional si así se llega a un acuerdo” y la modificación no vuelva a quedar bloqueada.

Y en cuanto a la renovación de los órganos que dependen del Parlamento, tanto Márquez como Campos esperan que la dirección regional designe rápido a las personas necesarias para cubrir las vacantes, pues dan por sentado que no serán las mismas que tenía decidido ya el anterior núcleo duro del PSOE.