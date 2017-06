El nuevo plan de infraestructuras sociosanitarias contará con 256 millones de euros y creará 4.460 camas

El Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Islas (Fecai) han dado su conformidad al segundo plan de infraestructuras sociosanitarias, que incluye una inversión de 256 millones de euros en tres años y la creación de 4.460 nuevas plazas residenciales.



El presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, junto con el presidente de la Fecai y del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés y la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, ha valorado este plan, al que el Gobierno canario aporta 161 millones de euros.



Clavijo ha detallado que este mismo año comenzará la ejecución de este segundo plan con una anualidad de 45 millones de euros que serán aprobados en la ley de crédito extraordinario y ha destacado que de aquí a 2030 se producirá un envejecimiento de la población por lo que será continua la demanda de plazas asistenciales en todas las islas.



De lo que se trata es de planificar ya que a medida que avancen los años, la población de más de 65 años crecerá de forma exponencial además con requerimientos de determinadas patologías crónicas, ha dicho el presidente.



Ha agregado que si no se planifica ahora cuando llegue el momento no habrá capacidad para atender la demanda y ha subrayado que este segundo plan da respuesta al presente pero también a una demanda a corto y medio plazo.



El presidente ha explicado que aunque el plan contempla su desarrollo en tres anualidades no se descarta una cuarta en función de las demandas de los cabildos.



El presidente de la Fecai y del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha valorado "el trabajo de campo" realizado por la Consejería de Políticas Sociales para recoger las demandas insulares, y aunque ha considerado que en materia sociosanitaria "todo es insuficiente", este plan supondrá un salto cualitativo "extraordinario".



Ha comentado que aunque las islas con más población, (Gran Canaria y Tenerife), tienen más peso en el plan, las demandas del resto de las islas están recogidas y ha especificado que además cabe la posibilidad de una cuarta anualidad que permita reajustes en función de las necesidades.



El también presidente del Cabildo de Lanzarote ha reconocido que hay problemas de personal en todas las administraciones para gestionar el aumento presupuestario pero "nos va la vida" en priorizar la atención a los personas.



"Los cabildos tendremos que poner el acento en desengrasar la maquinaria para que este tipo de iniciativas no sufra retraso" ha asegurado San Ginés.



Cristina Valido ha señalado que este plan es lo que esperan muchos mayores y sus familias en Canarias y ha señalado que se van a duplicar las plazas residenciales en los próximos cuatro o cinco años dependiendo de los ritmos de las obras y su ejecución.



La consejera ha dicho que en 2030 Canarias tendrá 500.000 personas mayores de 65 años, de los que 100.000 serán dependientes y "eso no se resolverá solo con construcción de residencias pero son absolutamente fundamentales en todas las islas para atender a nuestros mayores".



Ha considerado que la apuesta conjunta del Gobierno y de los cabildos es un "hito histórico" para reaccionar ya al envejecimiento de la población y ha citado otras medidas como la nueva ley de servicios sociales y las medidas de atención a la dependencia.



Valido ha recordado que en la actualidad Canarias dispone de 9.000 plazas públicas de las cuales 4.200 son residenciales aunque en los centros que plantean los cabildos también recogen plazas de atención diurna.



Para la isla de El Hierro está previsto la reforma y mejora de tres residencias; en La Gomera se ampliará el número de plazas en un total de 130 de alto requerimiento y en La Palma, el plan contempla la construcción de dos nuevos centros que supondrán 300 nuevas plazas cada uno, así como la mejora de las ya existentes.



En la isla de Lanzarote, se crearán 130 nuevas plazas de alto requerimiento así como la mejora de las plazas existentes mientras que Fuerteventura contará con dos nuevos centros, cada uno de 300 plaza, y la mejora y reforma de los recursos ya existentes.



Valido ha dicho en el caso de Gran Canaria y Tenerife, previsiblemente los cabildos aportarán más fondos para la construcción de un mayor número de plazas aunque el plan prevé al menos el incremento de 1.500 plazas en cada una de estas dos islas.