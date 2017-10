“La jugada del Ayuntamiento de la capital grancanaria consiste en dejar morir el taxi para rescatar las licencias a bajo precio”

El presidente de la Asociación de Titulares de Licencias de Auto Taxi de Canarias (Atlatc), Antonio León, ha lamentado que “la jugada” del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria “consiste en dejar morir el taxi para rescatar las licencias a bajo precio”.

Una teoría que el director general de Movilidad, Heriberto Dávila, rechaza y asegura que “se está trabajando para que el sector del taxi tenga viabilidad”.

León lamenta que el Consistorio no efectuará de momento la prueba del régimen de libranzas a pesar de que cuenta con sentencias favorables. Esta prueba suma tantos partidarios como detractores en el sector, cuya representación tiene previsto reunirse este lunes para abordar el borrador del reglamento de la Mesa del Taxi.

A juicio de León, la intención de la Concejalía que dirige José Eduardo Ramírez se centra en esperar a la puesta en marcha de la MetroGuagua para que disminuya la demanda de taxis y eso a su vez derive en una bajada del precio de la licencia, valorada en la actualidad entre unos 60.000 y 70.000 euros.

Se trata de algo semejante, según explica, a lo sucedido en Santa Cruz de Tenerife, donde el coste de los permisos se redujo hasta rondar los 20.000 euros después de que comenzara a operar el tranvía.

La capital grancanaria cuenta con un estudio que alerta de que la ciudad sufre un exceso de licencias, motivo por el que el Consistorio se ha mostrado abierto a la posibilidad de rescatar parte de éstas.

Dávila dice no entrar en la discusión del precio por el que se recuperarán las licencias, porque no es algo que “esté prediseñado” y “deberá negociarse”. Además, afirma que el rescate de permisos no tiene por qué esperar a la puesta en funcionamiento de la MetroGuagua, prevista en 2021, e insiste en que se trata de un asunto que "se está estudiando".

El Ayuntamiento espera contar lo antes posible con un estudio que ha solicitado sobre la viabilidad del taxi capitalino una vez comience a operar la MetroGuagua.

Mesa del Taxi

Dávila explica que en la reunión de este lunes se abordará únicamente el borrador del reglamento de la Mesa del Taxi, que servirá para que este organismo tenga un carácter “estable” en Las Palmas de Gran Canaria por primera vez en su historia.

Sobre las asociaciones que tendrán legitimidad para sentarse a la Mesa, indica que “nuestra intención es que haya la máxima representación posible. Como tiene un carácter orientativo y no decisorio, creemos que cuantas más asociaciones mejor”.