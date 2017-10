La oposición en el Parlamento, menos el PP, pide un pleno para abordar las cifras de pobreza en Canarias

PSOE, Nueva Canarias, Podemos y ASGC han registrado este miércoles una solicitud de convocatoria de pleno extraordinario para que el Gobierno de Canarias explique las "intolerables cifras de pobreza y exclusión social" que se están dando en las Islas.

La portavoz del grupo socialista, Dolores Corujo, explica que esta petición consta de cuatro comparecencias, la primera de ellas del PSOE al Ejecutivo sobre medidas para la inclusión y lucha contra la pobreza. La segunda la insta Nueva Canarias para que el Ejecutivo explique sus medidas ante el séptimo informe sobre el estado de la pobreza y seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España.

La tercera comparecencia es la que pide el Grupo Mixto para que el Gobierno de Clavijo exponga las acciones previstas para paliar la pobreza en las islas y la cuarta es la que plantea Podemos para que el Ejecutivo explique el estado de la pobreza y la ineficacia de las políticas.

Corujo alude al informe de la Red Europea de Lucha contra la pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, donde se señala que el 44,6 % de la población canaria se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social y tiene la tasa más elevada de todo el país.

La socialista señala en un comunicado que “resulta inadmisible" que mientras la planta hotelera del Archipiélago cuelga el cartel de no hay camas, los aeropuertos funcionan al límite y Canarias bate mes tras mes récord de visitantes, "casi una de cada dos personas de esta tierra se encuentren en riesgo de exclusión social”.

Corujo también destaca que hay dinero en las arcas públicas incluso con partidas inesperadas “pero no hay un plan, no hay un compromiso, no existe la más mínima voluntad de acabar con la pobreza, de hacer frente a sus consecuencias más dramáticas”.

A su juicio, la prueba evidente de que a este Gobierno “no le ocupa ni le preocupa la pobreza” está en “el parón inexplicable” que ha sufrido la Ley de Servicios Sociales de Canarias.

“La pobreza no puede abordarse a base de partidas, que además son insuficientes, para atender a los retos más urgentes referidos a la atención inmediata de quienes más lo necesitan, sino que ha de acometerse desde una planificación integral que, de manera transversal, oriente todos los recursos a luchar contra esta realidad”, afirmó.

La portavoz cree que el Gobierno se limita a cumplir con la dotación indispensable de las partidas de carácter más asistencial y "no quiere ver que su falta de liderazgo supone la cronificación inaceptable de una situación que nos aleja día a día de los estándares de los países desarrollados”.