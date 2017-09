La oposición reprocha "la inoperancia" del Gobierno de Canarias con la crisis del 'Cheshire'

La oposición en el Parlamento de Canarias ha acusado al Gobierno de actuar "con inoperancia" durante el incendio del buque Cheshire cerca de Gran Canaria el pasado mes de agosto y que quedó a la deriva. Unas acusaciones de las que su partido se ha defendido calificando la actuación de "ejemplar".



Esta discrepancia se ha hecho patente durante la comparecencia de la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto (CC), para explicar, a petición de PSOE y Nueva Canarias, las medidas adoptadas para prevenir el daño ambiental producido por el incendio de ese mercante cargado de fertilizantes y la actuación del Gobierno regional.



La consejera ha reconocido que durante el incidente el Gobierno canario recibió información, pero no la suficiente, mientras que desde los grupos de la oposición se ha criticado con insistencia que el presidente, Fernando Clavijo, llegara a decir que la embarcación, con 40.000 toneladas de nitrato de amonio, se había hundido.



Nieves Lady Barreto ha hecho un relato de lo sucedido desde el 14 de agosto, día en el que se supo que el barco tenía problemas y habían sido evacuados los marineros, por lo que reclamó información a la Delegación del Gobierno de España en Canarias.



Ha afirmado la consejera que recibió información pero no se concretaron cuestiones como el fertilizante que llevaba la embarcación, y ha asegurado que en esa fase la competencia correspondía al Gobierno central.



La convocatoria del Plan de Protección por Contaminación Marina (Pecmar) se activó de forma preventiva hasta que el 5 de septiembre se tuvo conocimiento de que el Cheshire se dirigía hacia Cádiz, ha indicado la consejera.



El portavoz parlamentario de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha asegurado que, según el Estatuto de Autonomía, Canarias tiene competencias en esta materia y ha criticado que la primera actuación de Fernando Clavijo fuese anunciar que el Cheshire se había hundido.



Posteriormente el presidente manifestó que el Gobierno no tenía competencias "como si las cosas que pasen en Canarias no interesasen a las autoridades canarias", ha criticado Román Rodríguez, quien se mostró convencido de que la culpa ha sido "de la oposición, de la opinión pública". "Pero quiero saber qué hicieron ustedes", ha apostillado.



El portavoz de Nueva Canarias también ha criticado que durante el verano Fernando Clavijo llamase "unas cuantas veces" al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, para que el PP parase la moción de censura de Icod de los Vinos (Tenerife) pero no en relación al incendio del Cheshire.



Román Rodríguez ha denunciado asimismo que el Pecmar es un documento bien hecho pero sin desarrollar.



La diputada del grupo socialista Nayra Alemán ha cuestionado que la activación del Pecmar se hiciese el 30 de agosto, cuando no había peligro, cuando debe activarse si hay una emergencia real.



El diputado del grupo mixto Jesús Ramos ha considerado que hubo descoordinación entre las administraciones central y regional, y ha criticado que, sin pruebas, se dijese que la embarcación había zozobrado, para añadir que debe haber diálogo.



La diputada de Podemos Concepción Monzón ha opinado que la embarcación era una "bomba flotante" en potencia y ha considerado "gravísimo" que se tardase tanto en informar de que el fertilizante era nitrato de amonio, así como que no se hiciesen zonas de exclusión en torno al Chesire.



El diputado del grupo popular José Tomás Estalella ha elogiado la labor de los profesionales que participaron tanto en las tareas de evacuación como de mantenimiento del Chesire, y ha recordado que el barco no se hundió, para comentar que el presidente canario sabrá porqué dijo que sí.



José Tomás Estalella ha dicho que, si el presidente Clavijo tenía la certeza de que el barco se había hundido, él no entiende cómo siguió con su vida normal en los actos de la virgen de La Candelaria (Tenerife).



En cuanto a la activación del plan de Protección por Contaminación Marina (Pecmar) el diputado del grupo popular ha considerado que se llevó a cabo tarde y "más bien como un ejercicio de publicidad" por parte del Ejecutivo canario.



El diputado del grupo nacionalista Juan Manuel García Ramos, ha asegurado que se actuó de manera "casi ejemplar" y ha reclamado que no se alarme más a los ciudadanos sin necesidad.