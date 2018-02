La oposición tilda de "tercermundista" y pregunta si se han cumplido los objetivos de la estrategia RIS3

La oposición ha cuestionado este viernes la eficacia de la estrategia de especialización inteligente RIS3 al continuar Canarias a la cola en gasto en I+D+i, mientras que el consejero de Economía, Pedro Ortega, subrayó que las subvenciones han pasado de 15 a 22 millones ante el interés de las empresas.



Pedro Ortega, que también es titular de Industria, Comercio y Conocimiento, defendió la estrategia RIS3 2014-2020 en comisión parlamentaria en que los diferentes grupos, excepto el Nacionalista, discreparon de la utilidad de esta estrategia para la diversificación económica y creación de empleo cualificado.



En concreto el diputado de Podemos Juan Márquez, que solicitó la comparecencia, acusó al Gobierno regional de promover un proyecto "tercermundista" de Canarias "como Singapur del Atlántico" y plataforma de especulación financiera, lo que "no casa" con un modelo de personal cualificado y alto índice de empleo.



La RIS3 defiende captar talento e impulsar energías limpias y movilidad baja en carbón incluso para el turismo "y ustedes quieren canalizar el gas en entornos turísticos", reprochó Márquez, quien dijo que según datos de la propia Consejería el gasto medio del PIB en I+D+i en España es del 1,24 y en Canarias, del 0,13.



"Estamos padeciendo una fuga de cerebros y ustedes promocionan los bajos costes del personal laboral en Canarias, lo que es incompatible con la especialización inteligente y así se lo recordaré hasta el final de la legislatura", advirtió.



El consejero recordó que la maquinaria administrativa tiene su ritmo, el programa está fijado entre 2014 y 2020 pero el equipo de gestión se constituyó en diciembre de 2016 y el borrador de la evaluación está aún en discusión.



Ortega criticó que se hable del gas en Canarias a propósito de esta cuestión cuando, prosiguió, en diez años no se hizo nada y en los tres años del actual Ejecutivo se ha doblado la penetración de las energías renovables, además de poner como ejemplo que las Islas lideran un programa de gestión de residuos en zonas turísticas.



El diputado del grupo Socialista Iñaki Lavandera criticó el que estando en 2018 no se haya cerrado la evaluación de 2016, una lentitud con la que difícilmente se podrán tomar decisiones correctoras y una falta de transparencia que impide aportar ideas "sobre lo que se puede corregir, mejorar o incluso aplaudir si es todo un éxito".



"Los indicadores parece que no van por el buen camino pero como no tenemos datos debemos fiarnos de su palabra, aunque la credibilidad de este Gobierno no es uno de sus máximos valores", afirmó.



Lavandera también preguntó al consejero sobre por qué se modificaron las bases reguladoras para conceder subvenciones en áreas prioritarias de la RIS3, a lo que Ortega contestó que se hizo para corregir fallos y de hecho se pasó de contar con 96 empresas y ayudas por 15 millones a 130 entidades y subvenciones de 22 millones.



Esther González, de Nueva Canarias, se preguntó en qué han contribuido todas esas acciones a otorgar a Canarias mayor cohesión, competitividad, empleo y diversificación económica y explicó que tiene la sensación de que establecer la RIS3 fue una condición de la UE para conceder fondos europeos a las políticas de cohesión.



Por el grupo Popular el diputado José Tomás Estalella se preguntó si existe un procedimiento para transferir a la Comunidad Autónoma las patentes o el conocimiento reconocido a entidades privadas que lo piensan explotar comercialmente.



Jesús Ramos, de la Agrupación Socialista Gomera, consideró que lo interesante es saber si se han cumplido los objetivos y cuáles son las previsiones de la RIS3 y apuntó que tal y cómo está diseñada, a los ayuntamientos se les da un papel muy marginal y podrían tener mayor capacidad de decisión sobre los proyectos y así "no acabamos de despegar".