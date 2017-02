Más 'pablistas' que 'errejonistas' en Podemos Canarias

El próximo 12 de febrero Podemos cerrará en Madrid su II Asamblea Ciudadana Estatal, el segundo congreso en la historia del partido que fijará el rumbo político y los principios organizativos de aquí a 2020, año en el que están previstas las próximas elecciones generales.

Canarias cuenta con siete representantes en las listas, cuatro en el proyecto Podemos para Todas, liderado por Pablo Iglesias (Meri Pita, Alberto Rodríguez, Carmen Valido y Noemí Santana); uno en Recuperar la Ilusión, liderado por Íñigo Errejón (Manuel González); uno en Podemos en Movimiento, liderado por el eurodiputado Miguel Urbán (Francisco López); y uno en la Lista Blanca (Jose Iván Almerich), proyecto liderado por Juan Moreno Yagüe.

Canarias Ahora habla con 10 militantes de Podemos que han llegado a distintas instituciones en las Islas, así como el líder de la gestora del partido en La Palma, quienes expresan sus pareceres de cara a esta importante cita del partido conocida comúnmente como Vistalegre 2. Aunque la mayoría de ellos defiende que hay que apostar más por los proyectos que por los nombres, Pablo Iglesias recaba más apoyos en estas conocidas caras de la formación morada en Canarias.

Amado Carballo, consejero en el Cabildo de El Hierro

Amado Carballo, consejero de Podemos en el Cabildo de El Hierro Alejandro Ramos

"Espero que Vistalegre 2 sirva para profundizar en la democracia que queremos, en la construcción de un movimiento político, no solamente en un partido político tradicional sino en un movimiento que sea transversal que intente aportar y seducir a mucha gente. A nivel proyecto político el análisis de Pablo Iglesias me parece acertado en el sentido de que no se debía haber apoyado un gobierno del PSOE y Ciudadanos, entre otras muchas cosas. Hay elementos de los documentos de todos los equipos que serían interesantes agruparlos, en este caso no se ha llegado a un acuerdo para plantear documentos agrupados. De Vistalegre debe salir un Podemos que tenga un proyecto de país para ganar el gobierno en 2020 y lo bueno es que podamos debatir, otra cosa es la forma del debate, cuesta ver un debate fraterno, sí es verdad que se está viendo un poquito de tensión. Yo apuesto más por el plan 2020 pero sí es verdad que políticamente en este caso los planteamientos de Errejón son muy necesarios y personas como Jorge Moruno en el tema de la renta básica, como Pablo Bustinduy en el ámbito de las relaciones internacionales son clave para Podemos y el futuro de Podemos".

Juan Márquez, diputado en el Parlamento de Canarias

El diputado de Podemos Juan Márquez, en un pleno del Parlamento de Canarias Flickr Parlamento de Canarias

"Tengo las esperanzas puestas ahí, espero que consigamos una organización más fuerte y cohesionada y que el debate se centre en las ideas y en el proyecto y, no en las caras, esto es importante. Huir de la polarización entre dos caras, parece que está siendo un debate entre Pablo e Íñigo, no el debate tiene que ser de ideas y de proyectos, y que salga una organización que acepte la diversidad, que no intente imponer al otro sino que intente buscar el diálogo, el consenso, la altura política y proyectos. Una organización que sea capaz de crear un proyecto de mayorías y no un proyecto de trincheras. Creo que Podemos tiene que demostrar a la ciudadanía que es capaz de ocupar un espacio transversal, por eso apoyo a Recuperar la ilusión, porque el proyecto tiene que ser más transversal. Podemos es verdad que tiene que tener un pie fuera y otro dentro, pero también tenemos que demostrar que somos útiles en las instituciones porque creamos la herramienta para ocupar un espacio institucional que ahora tenemos que utilizar y tenemos que demostrar que somos capaces y que somos una alternativa de gobierno, que no somos una fuerza de resistencia de la izquierda tradicional, sino que realmente aspiramos a ocupar un espacio mayoritario, lo que implica altura de miras y un debate importante. Estoy expectante para ver cuál es el resultado porque muchos militantes y cargos de la organización estamos esperando a ver qué pasa en Vistalegre para también saber cuál va a ser nuestro futuro dentro de la organización".

Natividad Arnáiz, diputada en el Parlamento de Canarias

Natividad Arnáiz, diputada de Podemos en el Parlamento de Canarias Flickr Parlamento de Canarias

"Espero que gane el documento de Pablo Iglesias. Aparte de que Pablo me gusta porque es el que siempre me ha gustado creo que el documento de Pablo es mejor, más completo que el de los demás, no sólo el de Íñigo. A mí es el documento que más me gusta, no estoy votando su cara sino unas ideas, ese documento es el que más me convence. Espero que el debate sea relajado y que sea para bien, es algo que tiene que resolverse y que va a salir de la mejor manera posible. Creo que va a ganar Pablo".

Rodrigo Laiz, miembro del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos y líder de la gestora de Podemos en La Palma

Rodrigo Laiz La Palma Ahora

"Opino que es una buena oportunidad de debate para intentar corregir todos los errores que hemos tenido, cuando empiezas a caminar es normal que tengas errores. Ahora tenemos la oportunidad de entre todos solucionar estos errores y poder caminar hacia un gobierno en 2020. Mi opción es la de Pablo Iglesias, siempre he considerado que ha sido el secretario general elegido por todos y es el que debe continuar al frente de este proyecto".

Roberto Gil, consejero del Cabildo de Tenerife

Roberto Gil, consejero del Cabildo de Tenerife Podemos

"Yo simpatizo más con Pablo. El lado positivo de la contraposición de proyectos entre Pablo e Íñigo, aunque hay otros, espero que lo que pase es que de esa contraposición lo que salga sea un proyecto enriquecedor porque también hay partes que defiende Íñigo Errejón muy útiles, para empezar el concepto de transversalidad que siempre ha defendido y que es una de las cosas que más me atrajo del proyecto de Podemos. Va a ser un proceso limpio, pero el problema es que los medios han tratado de barnizar con una pátina de conflictividad lo que es un ejercicio de democracia: la puesta en común de diferentes proyectos y el proceso de elección entre uno u otro, aunque no va a ser como tal porque el sistema de votación define que incluso el proyecto entre comillas perdedor no va a ser perdedor porque va a tener una representación en los órganos del partido. La realidad es que se confrontan modelos pero el modelo que salga va a tener que beber de los otros con fuerza. Decidí no ir y verlo desde la distancia, será más constructivo porque es necesario que se piense el proyecto desde Canarias, viéndolo desde las redes como cualquier otro militante".

María del Río, diputada de Podemos en el Parlamento de Canarias

María del Río, diputada de Podemos en el Parlamento de Canarias Flickr Parlamento de Canarias

"Espero de Vistalegre 2 que nos pongamos de acuerdo en lo importante, que es Podemos. Yo me siento identificada con la línea de Bescansa, lo que queremos es trabajar por el proyecto de Podemos y entendemos que en todas las líneas hay gente e ideas muy buenas y que no nos gusta la confrontación de unos sobre otros sino sumar. Espero que de Vistalegre salga eso porque creo que la mayor parte de la gente que estamos trabajando por el proyecto de Podemos estamos más por esa línea que en la de una posición frente a la otra. Espero que sirva para poner un poquito de orden, a veces tenemos a personas en primera línea un poquito más enfrentadas pero Podemos somos todas y todos y esa gente que estamos en segunda, tercera y cuarta línea en muchos territorios que lo que queremos es seguir construyendo un partido que sea capaz de dar respuesta a las necesidades de la gente. Yo creo que sí que era importante hacer este congreso, que se han visualizado mucho lo que eran las diferencias pero estamos las personas que consideramos que son mucho más las cosas que nos unen y vamos a apostar por eso. En cuanto a las listas, en todas las listas tenemos a gente muy interesante y yo personalmente voy a votar de una forma plural que para eso tenemos listas abiertas y me voy a quedar con gente de todas ellas. Votaré a la gente de Canarias para que esté todo el mundo representado. Tengo una perspectiva muy feminista, por lo que pienso votar a todas las feministas que hay porque creo que a las mujeres nos toca dar un paso adelante. Me da mucha pena que Carolina Bescansa no esté porque le habría votado, pero hay gente muy buena en todas las listas, de verdad que es mucho mejor que no sean planchas y que podamos votar a las personas que mejor nos pueda representar".

Ylenia Pulido, consejera en el Cabildo de Gran Canaria

Ylenia Pulido, consejera de Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria. (ALEJANDRO RAMOS)

"Lo que espero es que dejemos de evidenciar que existen tantas visiones de un mismo proyecto porque en realidad todos sumamos para conseguir lo que queríamos desde un principio, que era cambiar la realidad del país en general y que eso es lo que estamos haciendo en instituciones y que también tenemos que seguir demostrando en la propia organización. Yo creo que todos y todas lo que al final queremos es que el partido salga reforzado y que gane quien gane y que gane el proyecto que gane, todos apoyemos sin ningún tipo de fisuras lo que salga, eso es lo que tenemos que hacer todos. Yo creo en un proyecto transversal donde quepamos todos y yo me identifico mucho más con Errejón, pero eso no significa que no haya cosas que yo comparto de lo que plantea Pablo, por eso creo que es necesario que los dos sumen y no que existan diferentes facciones".

Miguel Montero, consejero en el Cabildo de Gran Canaria

Miguel Montero, consejero de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria Alejandro Ramos

"No le tengo miedo al debate y espero que haya debate, no sólo confrontación de caras y de equipos. Voy a votar a personas de tres listas distintas porque aunque Echenique diga que eso es nuevo siempre se ha podido votar a la persona en concreto, y hay perfiles muy buenos en las tres listas, por lo tanto si ellos no se ponen de acuerdo yo en mi lista sí los voy a poner de acuerdo, sí los voy a ordenar. Y voy a votar también a canarios en representación de los círculos sectoriales y territoriales, porque creo que los canarios en las tres listas no están del todo bien colocados, tengo claro que voy a votar a todos los canarios pero no a todas las canarias. En un sentido más amplio espero que haya debate y, sobre todo, espero que los que reclaman a los demás que no vayamos a los medios de comunicación dejen de ir a los medios de comunicación".

Javier Doreste, concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El primer teniente de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste Alejandro Ramos

"Espero que sea un debate animado y sincero sobre todo y que clarifique las posiciones. En segundo lugar espero que salga un Podemos unido, reforzado, imbricado en la gente de la calle, en los indignados, en los que no tienen nada, en los de abajo. Un Podemos que se constituya ya definitivamente de hacer el cambio en esta sociedad, de cambiar el sistema en el que estamos. Debe desaparecer esa ambigüedad en torno a la doble militancia ya de una manera definitiva, es lo más importante, debe reforzarse la presencia y el control en la elaboración de las políticas de los representantes de Podemos por parte de los adscritos a Podemos y de los círculos y debe reforzarse la conexión con todos los agentes sociales: sindicatos, colectivos, esa gente que se mueve y reclama en algún sector concreto de la sociedad donde se mueve, desde las ongs a una asociación de vecinos, todos esos que están reclamando un cambio, Podemos debe reforzar su conexión con ellos desde el punto de vista del igual a igual, no desde un ámbito de superioridad. Estoy convencido de que saldrá eso y de que saldrá un liderato reforzado, no sólo el liderazgo de Pablo Iglesias, sino de todos los miembros de esa lista y el liderato reforzado de Podemos como fuerza del cambio en esta sociedad".

María José Roca, concejala en el Ayuntamiento de La Laguna

María José Roca, concejala en el Ayuntamiento de La Laguna

"Sinceramente espero que salgamos fortalecidos y que salga un equipo mixto. Las candidaturas son listas abiertas y yo por lo menos voy a hacer un pequeño refrito de las tres porque hay personas que me gustan de las tres candidaturas y los documentos son similares. Yo quiero que salgan Pablo Iglesias e Íñigo Errejón en los puestos que están ahora mismo, y en el resto de candidaturas hay gente buenísima en las tres. Creo que el feminismo, aunque se dice mucho durante las campañas, todavía no está en la fila de delante. Por ejemplo, tenemos a Clara Serra que es la diputada de igualdad y prácticamente nadie la conoce, es un fallo de todas y todos. Tiene que haber un eje de igualdad y de feminismo donde haya muchas más mujeres a la cabeza, Podemos sigue siendo más masculino, como la política en general".

Francisco Déniz, diputado en el Parlamento de Canarias

Francisco Déniz, diputado de Podemos en la Cámara regional

"Espero que Podemos no siga convirtiéndose en un comité de actividades antinorteamericanas en el sentido de que la gente que dirige Podemos ha logrado acabar con la ilusión de montón de gente y ha expulsado a montón de gente, toda la disidencia o toda la gente que tiene matices sobre organizar el cambio, que es de lo que se trata y para lo que estamos aquí, la han metido en procesos, expulsiones y comisiones de garantías como si Siberia todavía estuviera abierto. Lo que espero es que los que están dirigiendo Podemos entiendan que se han cargado a la mitad del electorado, la parte más brillante del electorado de Podemos ya ha perdido la ilusión y la confianza, toda esa gente hay que recuperarla, ¿cómo se recupera?, desde luego no podemos seguir con la cacería de brujas porque lo más bonito que tenía Podemos originariamente es que era un proyecto novedoso en la izquierda en la que muchos hemos trabajado toda la vida para volver a recuperarla, y precisamente la pluralidad esta gente se la ha ido cargando. Tienen que recuperar la vergüenza porque lo que estamos viviendo es un espectáculo bochornoso. Vistalegre 2 en otro sentido tiene que acabar con el verticalismo, centralismo rancio españolista y sobre todo tiene que acabar con el autoritarismo de la dirección porque en la gente demócrata por principios, el autoritarismo no va con nosotros. Para empezar si tú quieres hacer un cambio democrático Podemos tiene que dejar de ser una estructura absolutamente autoritaria y mediocre, porque han expulsado a montón de gente y están manteniendo mediocridades intelectuales. Yo desde luego con la gente que está alrededor de Pablo Iglesias y Meri Pita no me siendo identificado, esa gente es la tumba de Podemos porque se han cargado todo. Me gusta mucho Maestre, la gente de Errejón plantearía un escenario proclive para los que no queremos el autoritarismo sino el verticalismo, y luego fundamentalmente me parece que la izquierda en el estado español es la izquierda de las nacionalidades, si Podemos no se permeabiliza con las organizaciones, movimientos sociales y personas de los territorios, es un movimiento que no termina de echar raíz. ¿Quién le da la raíz a esta gente? Se la damos nosotros, la gente que estamos pegados al territorio".