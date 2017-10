La presidenta de la ZEC reprocha a los diputados de Podemos que hablen del consorcio como un paraíso fiscal

La presidenta de la Zona Especial Canaria (ZEC), Beatriz Barrera, pidió este lunes a los diputados del Parlamento de Canarias, y en particular a Podemos, que dejen de hablar de este consorcio de baja tributación como si fuera un paraíso fiscal, porque no es cierto y puede ser contraproducente para los intereses de las Islas.



Barrera, que compareció en comisión parlamentaria, respondió a las "serias dudas" y "reticencias" de la portavoz de Podemos, Noemí Santana, sobre si este instrumento pudiera entenderse como un paraíso fiscal o si realmente está sirviendo para incentivar el crecimiento responsable de la economía desde el punto de vista del empleo de calidad y la responsabilidad social de las empresas.



"No somos un paraíso fiscal y es contraproducente comunicar eso", reprochó Barrera a la diputada, y añadió que la característica fundamental de los paraísos fiscales es la opacidad, inexistente en la ZEC, un consorcio entre el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de Canarias autorizado por la Unión Europea para que las empresas tributen al 4% en el Impuesto de Sociedades.



Un paraíso fiscal no se define por su tributación (el 4% de los beneficios empresariales en el caso de la ZEC), sino por "la opacidad y la inexistencia de intercambio de información para esconder capitales y operaciones", dijo Beatriz Barrera.



En el caso de la ZEC no hay ninguna opacidad y hay un triple control a cargo del consorcio, del Ministerio de Hacienda y de la Unión Europea, indicó.



"Es un régimen jurídico legal y legítimo, es momento de que los diputados canarios empiecen a comunicar correctamente, porque hablar de paraíso fiscal es un gravísimo error" que puede hacer a Bruselas replantearse ayudas de Estado que para Canarias son un derecho histórico, argumentó Barrera.



La presidenta de la ZEC aseguró que las reformas introducidas en este consorcio desde 2015 han permitido aumentar la llegada de empresas en un 22% y el incremento de los empleos en un 24%, hasta los 5.000.



"Estamos satisfechos, pero los dos años transcurridos desde la reforma no son suficientes para ver la repercusión en las cifras", dijo Barrera.



Explicó que las reformas de 2015 permitieron extender la zona especial a todo el territorio canario, sin limitarlo a unos polígonos industriales como había sido hasta entonces.



También se aumentaron las bases imponibles para poder tributar al 4% por los beneficios, se elimino la doble imposición en el reparto de dividendos y se compatibilizaron las ventajas de la ZEC con los incentivos del Régimen Económico y Fiscal (REF).



Otra de las reformas se centró en aumentar las actividades empresariales susceptibles de acogerse a la ZEC, como la reparación naval, las energías renovables y las actividades anexas al turismo.



Barrera dijo que en el primer semestre de 2017 se han autorizado 100 proyectos para acogerse a la ZEC y se han registrado 70.



La reforma ha tenido muchos efectos en la actividad económica en Canarias en el sector servicios, en particular en empresas tecnológicas, audiovisuales y de reparación naval.



Se mostró orgullosa del aumento de la industria en la ZEC, con un aumento del 33% en el número de empresas y el 45% en el empleo, gracias a la extensión de la zona a todo el Archipiélago.



"No tenía sentido ni económico ni jurídico limitar el territorio ZEC a tres o cuatro polígonos industriales", dijo Barrera.



La compatibilidad de todos los incentivos del REF y de la ZEC ha sido particularmente útil en el sector audiovisual, un área de futuro que crea economía de escala y puestos de trabajo, destacó.