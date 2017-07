El presidente canario afirma que el Parlamento "muchas veces aprueba cuestiones que no son legales"

El presidente del Gobierno de Canarias en minoría, el nacionalista Fernando Clavijo (CC), ha asegurado este martes en el Parlamento que en la Cámara regional "se han aprobado muchas cuestiones que no son legales", motivo por el cual su gabinete "no puede cumplirlas".

Clavijo, que ha sido cuestionado por la presidenta del Grupo Socialista, Patricia Hernández, sobre sus incumplimientos de los acuerdos aprobados por el Parlamento en el último Debate sobre el estado de la Nacionalidad, ha insistido en que "mi gabinete respeta" a la Cámara regional e intenta "cumplir, en función de los mandatos y de los tiempos, todo lo que se nos mandata".

"Otra cosa es que se busquen titulares para demostrar que estamos en minoría y se aprueben cuestiones que no se pueden cumplir", insistió Clavijo.

El presidente, que también fue cuestionado por la portavoz de Podemos, Noemí Santana, sobre el cumplimiento de sus compromisos de investidura al cabo de dos años de legislatura ("mis compromisos son a cuatro años, no a dos") y por el portavoz nacionalista, José Miguel Ruano, sobre si el gabinete que preside es inestable al estar solo sustentando en 18 diputados, insistió en que "si este Parlamento echa por tierra el trabajo bien hecho, será el propio Parlamento, y no el Gobierno de Canarias, quien deba asumir la responsabilidad ante los ciudadanos de Canarias".

De esta manera contestó Clavijo a Hernández, que previamente había recordado al presidente que "no sé si se ha dado cuenta de que tiene 18 diputados y que necesita 31 para aprobar" las políticas gubernamentales, y había pedido al resto de los grupos usar la mayoría parlamentaria de la oposición para marcar tanto la acción del Gobierno, como el cumplimiento de lo aprobado.

"Hemos presentado enmiendas al crédito extraordinario, porque se aprobaron cuestiones en el Debate de la Nacionalidad que deberían estar ahí y no están", insistió Hernández antes de enumerar cuestiones, como levantar la suspensión de la carrera profesional en el Servicio Canario de la Salud (SCS) prevista en la disposición adicional 16ª de los Presupuestos o la inmediata adquisición de casas para el Parque Público de Viviendas.

"Soy presidente porque tengo 18 diputados"

"Eso no puede ir en una ley de crédito extraordinario, porque no sería legal", insistió Clavijo antes de reincidir en que "ya sé que tengo 18 diputados, por eso soy presidente, porque usted solo obtuvo 15".

Y en cuanto a su inestabilidad al frente del gabinete, y a 24 horas de que culmine el plazo dado por el PP para desatascar las negociaciones de un pacto de gobernabilidad, el presidente insistió en que "el propio Gobierno de España está en minoría, y eso no le hace inestable, al igual que sucede en Andalucía o Baleares".

Votación en un pleno del Parlamento de Canarias. Flickr @Parcan

"Si hay que negociar punto a punto, coma a coma, para poder sacar adelante la tarea y el trabajo cumplido, lo haremos, porque ya dije en su momento que no hemos venido aquí a hacer las cosas como se hacían antes, pero repito que el Parlamento deberá asumir sus responsabilidades ante los ciudadanos, y no este Gobierno, que habrá hecho su trabajo, si no salen adelante", insistió Clavijo.

"En dos años ha pasado más tiempo firmando pactos y rompiendo pactos que en aprobar leyes, si sigue así puede ser una legislatura perdida de un Gobierno fallido", concluyó, por su parte, Noemí Santana, tras resaltar que "ha preferido aprobar antes la Ley del Suelo que la Ley de Servicios Sociales".