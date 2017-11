El presupuesto de Obras Públicas crece casi un 90%

El presupuesto de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias crecerá en 2018 en un 89,69% respecto al de 2017 para un total de 352.805.357 euros, de los que el 71,20% irán destinados a carreteras, el 24,94% a puertos y el 4,95% a transportes.



El consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, ha asegurado que estos presupuestos son "un enorme reto" y "buenos", y ha afirmado que tienen mucho que ver con los acuerdos a los que se llegaron con el PP debido a la aritmética en el Congreso de los Diputados, que hace necesaria los votos de CC y NC.



Pablo Rodríguez, en comisión parlamentaria, ha destacado que el incremento más importante se produce en el capítulo de inversiones, que experimenta un crecimiento del 125% en relación al presupuesto inicial de 2017, un total de 240 millones de euros, si bien ha aclarado que hay que tener en cuenta que esta fue la partida más beneficiada de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado a mitad de año.



Asimismo, ha resaltado que infraestructuras viarias es el área con mayor peso de la Consejería, representando más del 70% de la inversión, de ahí que haya afirmado que "este será el año de la reactivación la obra pública".



Ha precisado que en lo que respecta carreteras, los recursos que la comunidad autónoma destinará, sin incluir el convenio de carreteras, experimentarán un aumento de más del 400%, alcanzando la cifra total de 18,8 millones de euros, frente a los 3,7 millones de 2017.



Respecto a las obras incluidas en el convenio de carreteras pendientes de firmar antes de que finalice el año con el Ministerio de Fomento, ha indicado la situación actual parece indicar que se prorrogarán los presupuestos estatales de 2017, por lo que Canarias contará con 219 millones de euros para infraestructuras viarias.



Comparándolo con los 95 millones de euros del presupuesto de 2017, supone un incremento del 128%, ha añadido Rodríguez, para quien se trata de "un salto importante que permitirá hacer frente a grandes obras en las islas".



Según ha señalado, el Gobierno no va a seguir una regla de tres en la distribución de los fondos del convenio, que se hará en función de las necesidades y demandas de cada una de las islas.



No obstante, ha anunciado algunas obras consideradas prioritarias en cada isla, por ejemplo, en Gran Canaria la segunda fase de la carretera de La Aldea se licitará en los próximos meses y en 2018 habrá 17 millones de euros.



También en esta isla está incluida una partida para el tramo Pagador-Guía de la GC-2 y para la cuarta fase de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria.



En Tenerife comenzará la obra de Chafiras - Oroteanda, para la que han presupuestado casi 15 millones de euros en 2018, a lo que se unirá el tramo Avenida Tres de Mayo - Guajara de la TF-5, la II fase de Ofra-El Chorrillo.



En los próximos meses saldrá a concurso la redacción del proyecto de construcción del carril adicional de la TF-1, a lo que destinarán un millón y medio de euros.



Además, la Consejería contará con el estudio de alternativas para el carril BUS-VAO de la TF-5.



En Fuerteventura habrá una inversión de más de 16 millones de euros para el tramo Puerto del Rosario- La Caldereta y, entre otras actuaciones, finalizarán el trayecto de La Caldereta - Corralejo.



Sobre la autovía Costa Calma - Pecenescal, ha aclarado que ahora mismo se está trabajando en la redacción del proyecto de obras complementarias.



En la isla de La Palma destinarán 10 millones de euros para seguir avanzando y abrir nuevos tramos de la LP-2 Bajamar -Tajuya y se elaborarán los proyectos complementarios necesarios para resolver las actuaciones pendientes en la zona de El Rodadero o la zona del barranco de Belmaco.



En La Gomera, según Rodríguez la isla que más retraso acumulaba en cuanto a infraestructuras viarias, se dirigirán casi dos millones de euros a los túneles de Valle Gran Rey y también hay recursos previstos para el acceso al Hospital el tramo aeropuerto - Paredes, el acondicionamiento GM-2 y la vía de acceso Epina - Arure, que se culminará el próximo año, además del inicio de la variante de Vallehermoso.



En El Hierro se invertirá un millón de euros en el falso túnel de Pie de Bascos, una actuación que resolverá los problemas de desprendimientos en la zona del Mirador, y el reasfaltado de Sabinosa.



Y en Lanzarote, el año que viene licitarán el acondicionamiento de la LZ-2, el tramo Guatiza-Orzola, obra a que se destinará en torno a los cuatro millones y medio de euros.



El diputado del PSOE Gabriel Corujo le ha dicho al consejero que tiene que estar contento con el presupuesto que le han otorgado, si bien ha comentado que una de las claves está en la ejecución, que en estos momentos no supera el 20%.



El diputado del PP Miguel Jorge ha afirmado que "quizás es éste el mejor presupuesto que ha tenido Canarias en su historia" y que "ni en sus mejores sueños" el consejero pensó que podía contar con estos números para Obras Públicas, lo que es fruto del acuerdo del Gobierno español y canario.



La diputada de Podemos Natividad Arnaiz le ha pedido al Gobierno que cree un fondo autonómico de accesibilidad universal dotado con 39 millones, al tiempo que ha afirmado que la solución a los problemas de atascos no es construir más carreteras sino el acercamiento de los servicios a los núcleos poblacionales o, en su defecto, un buen transporte publico que, a su juicio, es necesario incrementar y abaratar.



La diputada de Nueva Canarias Esther González, que ha alertado que el incremento del convenio de carreteras es de cero euros, ha criticado que el problema del consejero no es presupuestario sino de que no sabe gestionar la cantidad de dinero que tiene, lo cual, ha dicho, no es culpa del Gobierno de España sino del de Canarias.



La diputada de la Agrupación Socialista Gomera Melodie Mendoza ha opinado que los fondos de la Consejería son para más que para construir carreteras y puertos, ya que, en su opinión, son vitales para la cohesión y movilidad de las islas, que mejorarían con la ampliación del puerto de Los Cristianos en Tenerife y con la renovación de los aeropuertos de La Gomera y El Hierro.



La diputada de CC Elena Luis ha admitido que hay que hacer un esfuerzo en gestión y en el nivel de ejecución de estos presupuestos, fruto de la presión que han ejercido en Madrid los grupos nacionalistas.