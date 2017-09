Sebastián Franquis y Alejandro Ramos pugnarán por liderar el PSOE de Gran Canaria

El veterano dirigente del PSOE Sebastián Franquis concurrirá a las elecciones para liderar su partido en Gran Canaria como alguien que "ha dado la cara y ha puesto voz" a la organización frente al concejal socialista de Telde Alejandro Ramos, candidato que se medirá a él como "un militante que da el paso".



Así lo han dado a conocer ambos este lunes en sendos actos públicos de presentación de sus propuestas a los que han acudido respaldados por decenas de compañeros que han querido dejar patente su apoyo a uno u otro como su apuesta para ser secretario general del PSOE en la isla a resultas de unas votaciones programadas para el 22 de octubre.



Afiliados entre los que han comparecido consejeros y concejales socialistas que forman parte de los actuales grupos de gobierno del Cabildo de Gran Canaria y del Ayuntamiento de la capital de la isla, como Inma Medina y Roberto Santana, en el caso de Franquis, y, en el de Ramos, excargos públicos como Isabel Mena, que fue viceconsejera del Gobierno Autónomo, o Roque Díaz, que fue también concejal.



Los dos aspirantes, que no esperan que ningún nuevo candidato se apunte a hacerles frente en el plazo de tres días abierto para presentarse a las elecciones a secretario general del PSOE grancanario, que concluye el miércoles, confían por igual en obtener los avales que precisan para poder finalmente participar en las elecciones del día 22, según han dicho.



Al respecto, Franquis, que es actualmente diputado en el Congreso y secretario general de su formación en Las Palmas de Gran Canaria, ha dicho que pretende "conseguir la complicidad del conjunto de la mayoría del Partido Socialista de la isla" y se ha declarado "convencido de estar en condiciones de que esto sea así", sobre todo porque posee una trayectoria política conocida.



Ya que "la gente sabe que he participado en todos los debates del partido, en los últimos meses y en los últimos años, con opiniones claras, con criterio, y esto es lo que requiere el partido en este momento, que la gente que lo lidere se sepa qué piensa, que haya participado en los debates del partido", ha argumentado.



Alejandro Ramos, que ha destacado su condición de líder de la agrupación local de los socialistas de Telde y de abogado y graduado social que ha trabajado para el sindicato UGT, se ha presentado, por su parte, como "ejemplo de militante que da el paso" de postularse para líder insular en virtud de la oportunidad que le ha dado la implantación del proceso de primarias como vía para elegirlo.



Un aspirante como él, "en algún momento atrás, si hubiese sido por cuotas, no hubiese tenido ninguna opción", mientras que ahora, gracias a ese nuevo procedimiento que "ha mejorado la vida interna del partido", puede pretender hacerse con las riendas, según ha expuesto.



Y ha subrayado que su esperanza es conseguir la victoria "en las urnas, donde nadie te puede encorsetar tu voto y donde cambia todo", porque teme que haya quienes estén a favor de su propuesta pero no se atrevan a respaldarle en público antes de las primarias por creer que eso podría conllevar consecuencias negativas para ellos.



Ya que, según ha asegurado, él mismo ha sido objeto de "presiones" de compañeros de partido que le han conminado a no presentarse a las primarias con el mensaje de que eso podría ser perjudicial para su futuro, hasta el punto de decirle que estaba "pegándose un tiro en el pie".



Sin embargo, Ramos ha insistido en su decisión de tratar de situarse al frente de su organización, desde donde ha dicho que pretende trabajar por "muchos compañeros que se han visto aislados" debido a que "no se cuenta con ellos por la simple razón de pensar distinto o, en algún proceso orgánico, de actuar de forma distinta o no ir con el ganador".



"Me preocupa, porque si, al final, nos desprendemos de gente con capacidad, con talento y, sobre todo, con ganas de hacer por la gente, creo que, al final, la que pierde es la ciudadanía", ha apostillado.



A sus críticas no ha respondido, de cualquier modo, Sebastián Franquis, que, preguntado por ese asunto, ha contestado solo que concurre a las elecciones "con la enorme ilusión de hablar con los compañeros" y "abrir una cooperación con todos ellos", con la meta última de "protagonizar este momento político en la isla para protagonizarlo también a nivel regional".