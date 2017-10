El senador de AHI-CC lamenta la "falta de miras" del PP para paralizar el 155, pero vota a favor de su aplicación

El senador de la Agrupación Herreña Independiente (AHI-CC), Pablo Rodríguez, ha lamentado este viernes la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, "que no deja de ser el reconocimiento del fracaso del Gobierno de España"



No obstante, Rodríguez opina que la actitud del presidente Puigdemont "no permite otra salida", por lo que ha votado a favor de su aplicación.



Durante la defensa del voto particular presentado por AHI-CC en el pleno de la Cámara Alta, con el que se pretendía modular la propuesta inicial, Rodríguez Cejas subrayó que siempre hubo alternativas para la cuestión catalana, pero que "esa puerta a la esperanza y al diálogo lleva muchos años siendo ignorada".



"En este país somos muchos los que nos sentimos diferentes, y de forma reiterada reclamamos un trato diferenciado, pero no por ello vamos a romper el marco democrático que nos dimos todos", ha expresado Rodríguez.



A juicio del senador, "es evidente que aquí la capacidad de liderazgo político ha fallado, y por eso estamos hoy intentado solucionar la situación en Cataluña recurriendo a un artículo de la Constitución. Tengo que reconocer que esperábamos mayor altura de miras del Gobierno de España y del PP, paralizando este 155", ha añadido.



A ese respecto, ha considerado que el Ejecutivo central ha perdido la oportunidad de "atender, a la luz de lo que ha ido aconteciendo y en el marco constitucional, la necesidad de reformar la constitución y buscar el encaje en la misma de los que nos sentimos diferentes".



"Parece que la solución es seguir haciendo oídos sordos a una realidad incontestable", ha subrayado Rodríguez.