El nuevo sistema electoral mantendría a Coalición Canaria como el partido con más escaños

El nuevo sistema electoral para Canarias que han propuesto cuatro partidos se hubiera traducido en un Parlamento regional más plural y fragmentado con los resultados de 2015, si bien CC-PNC-AHI se mantendría como el grupo parlamentario con más escaños, a pesar de ser el tercero en votos, al igual que ocurre con el modelo vigente.



La propuesta pactada por PSOE, PP, Podemos y NC, que CC se ha comprometido a estudiar y ASG de momento ha rechazado, consiste en mantener el actual reparto de sesenta escaños en siete circunscripciones insulares, a los que se suma un diputado más a Fuerteventura para compensar su aumento de población, y se añaden otros nueve escaños en un colegio de restos, hasta un total de 70 parlamentarios.



También se rebajan en esa propuesta las barreras electorales desde el 6% al 3% de los votos válidos regionales y desde el 30% al 15% insulares, si bien en el caso de la barrera regional el porcentaje no está totalmente definido y podría elevarse al 4% o al 5%.



Según una simulación realizada por la Agencia Efe aplicando el nuevo sistema electoral a los resultados de las elecciones autonómicas de 2015, los 70 escaños habrían quedado repartidos de la siguiente forma: 19 para CC-PNC-AHI, 17 para el PSOE, 13 para el PP, 9 para Podemos, 5 para Nueva Canarias (NC), 3 para Ciudadanos, 3 para Agrupación Socialista Gomera (ASG) y 1 para Unidos.



El resultado real en 2015 fue de 17 escaños para CC-PNC-AHI, 15 para PSOE, 12 para PP, 7 para Podemos, 5 para NC y 3 para ASG.



De los nueve escaños que se repartirían en el colegio de restos, PSOE, PP y Podemos conseguirían dos cada uno y CC, NC y Ciudadanos uno cada uno.



Aplicando los resultados electorales de 2015, cuatro de los nuevos escaños se asignaría a Tenerife y cinco para Gran Canaria, si bien este reparto varía en función de los cocientes en los que se basa el sistema.



Con los resultados de 2015, los dos diputados del PSOE en el colegio de restos, así como los del PP y Podemos, se repartirían uno a Tenerife y otro a Gran Canaria.



En el caso de CC, su diputado del colegio de restos correspondería a Tenerife, mientras que para NC y Ciudadanos se asignaría en Gran Canaria.



Por partidos, la aplicación del nuevo sistema hubiera dado un escaño más a CC: los nacionalistas ganarían el nuevo diputado asignado a la circunscripción de Fuerteventura y perderían uno en Tenerife a favor de Ciudadanos, pero lo compensarían con el que obtienen en el colegio de restos, que se asignaría a la circunscripción tinerfeña.



En el caso del PSOE, hubiera obtenido dos diputados más, ambos en el colegio de restos, que se asignarían uno a Tenerife y otro a Gran Canaria, y no se alteraría su representación por las circunscripciones insulares.



El PP conseguiría 13 escaños, uno más que los obtenidos con el sistema vigente: gana dos en el colegio de restos, uno por Tenerife y otro por Gran Canaria, pero perdería uno de los obtenidos en esta circunscripción a favor de Unidos por Gran Canaria, el partido de José Miguel Bravo de Laguna.



Podemos se mantiene con la misma representación en las circunscripciones insulares, si bien obtiene dos diputados más en el colegio de restos, de los que uno iría para Tenerife y otro para Gran Canaria.



Nueva Canarias se mantendría con los mismos cinco diputados, pero ahora en un Parlamento de 70 diputados, en lugar de 60. Perdería un escaño en la circunscripción insular de Gran Canaria a favor de Ciudadanos y lo compensaría con el que consigue en el colegio de restos, que se asignaría también a Gran Canaria.



No se alteraría la representación de ASG, que con el 0,6% de los votos mantiene sus tres diputados por La Gomera, solo que pasaría a ocupar el 4% de los escaños, en lugar del 5% como es ahora.



La bajada de barreras hubiera permitido el acceso de Ciudadanos, que con el 5,9% de los votos quedó fuera en 2015, pero en esta simulación obtiene también tres diputados: uno en Tenerife que perdería CC, otro en Gran Canaria, a costa de NC, y otro por el colegio de restos, asignado a Gran Canaria.



Por la misma bajada de barreras, Unidos consigue entrar en el Parlamento en este hipotético reparto con un diputado por Gran Canaria que pierde el PP, pero si finalmente el nuevo sistema eleva la barrera al 4% o 5%, como defienden los populares, quedaría excluido, puesto que obtuvo el 3,2% en 2015.



En este hipotético Parlamento, simulado con los resultados de las últimas elecciones autonómicas, se mantiene la disparidad entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños que caracteriza al sistema electoral vigente.



Así, el partido con más diputados seguiría siendo CC, el tercero en votos, que obtendría el 27% de los escaños con el 18% de respaldo electoral.



El PSOE, el más votado con el 20% de los sufragios, sería el segundo en escaños, con el 24% de los asientos, y el PP, segundo en votos con el 19%, sería el tercero en escaños, también con el 19%.



Podemos, que obtuvo el 15% de los votos, ocuparía el 13% de los escaños y Nueva Canarias con su 10% de votos tendría el 7% de los escaños.



Ciudadanos con su casi 6% de votos se situaría con el 4% de los diputados, mismo resultado que el de ASG, solo que en el caso del partido de La Gomera con el 0,6% de los sufragios.



Unidos sería el partido con menos escaños, poco más del 1%, con su 3% de los votos válidos.