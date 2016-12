El tripartito de Las Palmas de Gran Canaria aprueba sus presupuestos a pesar de las críticas de la oposición

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este viernes el presupuesto de la corporación para 2017 entre críticas de los partidos de la oposición, que no han dado en ningún caso su apoyo a las cuentas municipales.



Con un montante total de ingresos fijado en 447.855.089,32 euros, 12,5 millones de euros y un 3,99 % más que el disponible en el año a punto de acabar, el presupuesto del próximo ejercicio ha sido respaldado sólo por los votos de los 15 concejales de los tres partidos que conforman el grupo de gobierno del Ayuntamiento: PSOE, LPGC Puede y Nueva Canarias.



Desde la oposición han votado en su contra, en cambio, los 10 ediles del PP y los dos de Ciudadanos, mientras que los dos de Unidos por Gran Canaria han optado por la abstención.



Unos y otros han justificado su desacuerdo con el proyecto de cuentas de los gobernantes municipales con diversas críticas referentes tanto a capítulos concretos del mismo como a su filosofía general, que, frente a ellos, ha defendido el coordinador general de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, Conrado Domínguez.



Este ha asegurado que atender los servicios públicos básicos, las actuaciones destinadas a la protección social y las medidas que buscan fomentar el desarrollo económico y la situación general de la capital isleña, tanto en materia de infraestructuras como de mejora de la calidad de vida de sus habitantes, son los principales objetivos que guían el presupuesto del año que viene.



Sus argumentos han sido rechazados, sin embargo, por los portavoces de todos los partidos de la oposición, que han criticado además las explicaciones ofrecidas desde el grupo de gobierno aduciendo que eran insuficientes o no bastante precisas.



Así, Ángel Sabroso, en nombre del PP, grupo que presentó diez enmiendas parciales con las que pretendía que se hicieran varias modificaciones en el destino de partidas que sumaban una cuantía global de algo más de 11 millones de euros, ha iniciado su primera intervención acusando a PSOE, LPGC Puede y NC de no dar opción a conocer en detalle el proyecto al presentarlo "a última hora".



Sabroso les ha culpado de "concentrar en una semana toda la tramitación (del presupuesto), que suele llevar un mes", según ha dicho, y ha sostenido que eso ha supuesto "un magnífico ejemplo de lo que está siendo en este Ayuntamiento el respeto por la participación democrática y los grupos de la oposición", que ha asegurado no han tenido tiempo de analizar el proyecto como debían.



Además, ha expresado el desacuerdo del PP con los incrementos fijados en el dinero asignado a los capítulos de personal, que sube de 113 a 115 millones de euros de 2016 a 2017, y a gastos corrientes, que aumenta de 99,8 a 105,1 millones, según ha detallado, desde el planteamiento de que los fondos de más que tendrá el año próximo la corporación debía ir a inversiones y otros.



Inversiones que el coordinador general de Economía y Hacienda ha respondido que están previstas, tanto a través de partidas ya incluidas en el proyecto de presupuestos como de otras que no aparecen en él pero que se planea incorporar cuando sean transferidas a la ciudad desde otras administraciones que han anunciado su compromiso de hacerlo así.



Como ejemplo de ello, Domínguez ha recordado que el Ayuntamiento espera recibir a cuenta del Fondo de Desarrollo de Canarias que gestiona el Gobierno Autónomo 4,5 millones de euros que se quieren destinar a financiar la pasarela de la conexión puerto-ciudad y otras actuaciones del mismo tipo.



Pese a ello, también consideró insatisfactorias sus explicaciones la portavoz de Ciudadanos, Beatriz Correas, que, en sintonía con Ángel Sabroso, ha afirmado que los partidos de la oposición "no tienen datos suficientes para realizar un análisis cualitativo de los presupuestos".



Así mismo, la representante de Unidos por Gran Canaria, Ángeles Batista, ha acusado a los gobernantes municipales de asignar buena parte de los fondos que gestionarán en 2017 en capítulos "donde es muy difícil poderlos fiscalizar", como el de gastos generales.



Críticas unas y otras que no han impedido que los presupuestos hayan sido finalmente aprobados con la mayoría de votos que suma el grupo de gobierno del Ayuntamiento, que también ha permitido desestimar las diez enmiendas parciales presentadas por el PP, que solo respaldaron sus diez concejales, salvo en algunos casos en que se posicionaron a su lado otros ediles de la oposición.