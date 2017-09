La oposición ve "vergonzosa" y "descarada" la subvención a Brito y Morales les acusa de prácticas "estalinistas"

Vergonzoso, descarado o utilización del dinero público para intereses políticos. Son algunas de las palabras empleadas por los portavoces del Partido Popular y Podemos, Felipe Afonso El Jaber y Miguel Montero, respectivamente, tras aprobarse este viernes la modificación de crédito en la que se incluía la subvención de 45.152 euros para el proyecto GEMOS-Canarias, dirigido por el ex vicepresidente segundo Juan Manuel Brito.

Para Afonso "está claro que se da una subvención que en el fondo y la forma es darle un sueldo al señor Brito" y ha recordado que " la inmensa mayoría es para el sueldo del coordinador", por lo que entiende que se trata de "una manera descaradísima de que el presidente del Cabildo le ponga un sueldo a su amiguito. Me parece vergonzoso y bochornosos, de las cosas más vergonzosas que he visto en mi vida".

El portavoz popular también recriminó al presidente del Cabildo, Antonio Morales, que "no haya querido separar" la subvención al Centro de Estudios y Difusión del Atlántico del resto de partidas que sumaban en total más de 800.000 euros. "Dio en un momento la impresión de que el PSOE era partidario de pedirse un informe jurídico", pero finalmente no sucedió y se aprobó con el rodillo de la mayoría del pacto entre Nueva Canarias, socialistas y los dos consejeros no adscritos.

Por su parte, Miguel Montero ha comparado la subvención de más de 45.000 euros para este grupo de estudios con los 40.000 euros para becas de movilidad para todos los doctorandos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que también se traía a votación en el pleno del Cabildo. "Contrasta con una sola subvención para un grupo de estudios en el que en este momento está conformado por una sola persona, esto da una idea de las prioridades. A nosotros nos da igual quién coordine el grupo, lo que pasa que este grupo de gobierno da las ayudas y las cantidades que ellos quieren a las personas que ellos quieren, y eso es utilización del dinero público para intereses incluso políticos", acusó el exconsejero de Educación.

Montero quiere saber si esta subvención "es un pago por los servicios prestados o un primer pago para la campaña de 2019". "Se podría justificar esos 45.000 euros si fueran para digitalizar la fuente, pero es que la mayoría es para el sueldo. Eso significa que malamente de los 45.000 euros quedan 6.000 euros para el proyecto, es muy descarado", reiteró el portavoz de Podemos, al tiempo que recordó que "en las últimas 48 horas han borrado todas las fuentes que Canarias Ahora ha encontrado". "Con el dinero público no se juega", concluyó.

El portavoz de Unidos por Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, ha pedido que "se aclare" este tema porque entiende "que puede haber un viso de irregularidad". " Con Lucas Bravo de Laguna han sido tan exquisitos con los temas morales, éticos y las puertas giratorias, por lo que aquí también podía haberlo", señaló, aunque dijo que "por encima de todo, respetamos la presunción de inocencia" y lamentó que no se optara por sacar del crédito estos 45.000 euros para aprobar el resto de iniciativas.

Por último, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, acusó a la oposición de realizar "una persecución a la persona" con "viejas prácticas estalinistas y neofranquistas".

"Puedes tener diferencias políticas con alguien, pero se ha llegado a machacar a esta persona. Se ha llevado a portadas en los periódicos diciendo que esta persona había abusado a menores, se ha llevado a portadas de periódicos un procedimiento que quiebra las garantías fundamentales de una persona a militar en un partido y a defender sus libertades, de hecho hay una paralización cautelar. Cada actuación que hacía Juan Manuel Brito era cuestionada por su propio partido de una manera feroz. Es una persecución política", lamentó y acusó al PP y a Podemos de ser "dos partidos antagónicos que en algunos casos tienen una coincidencia extraordinaria".

Morales tachó de "profundamente antidemocrático" lo que a su parecer es un ataque directo a la persona, "un intento de muerte cívica, es un intento de ataque personal", concluyó.